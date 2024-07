'Slop', el nuevo término usado para la Inteligencia Artificial genérica

En la actualidad las personas están relacionadas con términos que se usan en el ámbito digital y uno de ellos es el spam, que son aquellos correos "basura" que provienen de información no solicitada o engañosa, ahora con la Inteligencia Artificial (IA) trae consigo un nuevo término llamado "slop" , que se traduce al español como “bazofIA” referiendose a algo sucio y despreciable .

El "slop" en el contexto de la IA se refiere a todos los contenidos que no son solicitados o no fueron creados bajo la supervisión humana y que se producen masivamente creados con herramientas de la Inteligencia Artificial, por lo tanto, este término ahora es parte del navegador web y sería lo que es el "Spam" en correos.

¿Cómo son los "slop" de la IA y por qué se producen?

El término “Slop” fue atribuido por el desarrollador, Simon Willison, y solo se usa cuando está vinculado a la Inteligencia Artificial, ya que se refiere a los materiales sintéticos de baja calidad, es decir, creados sin supervisión humana que no son útiles y no aportan valor a los usuarios. Pero te preguntarás ¿cómo es qué se producen si nadie los ha solicitado?

Esto sucede debido a que la "bazofIA" busca monetizar con anuncios y dirigir la atención en motores de búsqueda hacia otros sitios que generen ingresos , ya que las IA están diseñadas para identificar y utilizar términos de búsqueda más populares en su textos, lo que provoca que cuándo los usuarios usan los modelos de la IA sin ser regulados, como ChatGPT o Gemini, y también los generadores de imágenes como DALL-E o Midjourney que permiten crear textos y fotografías de forma instantánea y dan pie a la creación de contenido que distorsiona o desinforma, atribuyéndolas incorrectamente a diversas fuentes.

Cabe resaltar que no toda la información creada es “slop”, pero si el contenido no tiene ningún fin lógico, llamado como contenido inservible y se le proporciona a alguién que no lo pidio, si es “bazofIA”.

Te puede interesar: Montacelulares: Así te puedes proteger de esta nueva modalidad de estafa en la calle

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MQ