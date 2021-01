Slack presenta problemas en primer lunes de 2021

La plataforma de Slack —herramienta de comunicación que comúnmente se utiliza en las empresas— presentó fallas a nivel mundial este primer lunes de 2021, día en que la mayoría regresa a trabajar luego de las fiestas de Año Nuevo.

De acuerdo con Slack, el portal presentó las fallas alrededor de las 9:50 de esta mañana, impidiendo acceder a algunos usuarios y presentar problemas con la conexión para quienes ya se encontraban en línea.

Asimismo, dio a conocer que el equipo ya está investigando para solucionar los problemas lo más pronto posible.

“Lamentamos los problemas que esto pueda estar causando”, escribió la compañía en Twitter.

El fallo de Slack ocurre el primer día laboral para la mayoría de los mexicanos que regresan tras un largo puente por las fiestas de Año Nuevo, por lo que algunos internautas se han manifestado con humor a través de redes sociales.

“Me hubieran dicho que Slack estaba caído, nome hubiera levantado”, “Slack caído confabulado con el universo para que sigamos durmiendo” y “Slack no anda. 2021 dando buenas señales desde su primer día laboral”, son algunos de los comentarios.

Me hubieran dicho que Slack estaba caido, no me hubiera levantado temprano. pic.twitter.com/sA2Y04LKaE