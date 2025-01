¿Qué tan larga debe ser una contraseña para que sea segura?

Expertos en ciberseguridad aseguran que una contraseña con longitud de 6 a 8 caracteres, ya no cumple con los requisitos de seguridad actuales. ¿La razón? los ataques de fuerza bruta; método que prueba sistemáticamente todas las combinaciones existentes hasta dar con la indicada.

En este sentido, la longitud de una contraseña supera en importancia a su estructura y complejidad. Por ejemplo, una contraseña promedio de 8 caracteres cuenta con alrededor de 221 mil millones de combinaciones posibles. Sin embargo, los avances en tecnología han permitido que ciertos programas especializados prueben hasta 10 mil millones de combinaciones por segundo, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para vulnerarla.

En cambio, una contraseña de 12 caracteres genera más de tres sextillones de combinaciones posibles (un tres seguido de veintiún ceros) , aumentando considerablemente la dificultad para descifrarla. Para garantizar la máxima protección, los expertos sugieren utilizar contraseñas de al menos 16 caracteres, ya que, con la tecnología actual, descifrarlas requeriría cientos de años, incluso con los métodos más avanzados.

¿Cómo crear una contraseña segura?

Para crear una contraseña segura, deben considerarse contraseñas largas de 16 o más caracteres. Es un hecho que no siempre se recordarán contraseñas larguísimas, sin embargo, una técnica muy eficiente es emplear combinaciones de fáciles de recordar para nosotros pero que san difíciles de dar por sentado. Por ejemplo: "Dios le da barba a quien no tiene quijada" genera una contraseña de más de 34 caracteres, que además, seamos francos, nadie pensaría en ella.

No obstante, hay que considerar que no todos las plataformas y sistemas aceptan contraseñas así de extensas por lo que se tienen que considerar patrones poco predecibles o comunes. Se recomienda no sustituir letras por números o símbolos; ni el uso de caracteres repetitivos como "aaaa" u "0000".

Asimismo, habrá que evitar contraseñas basadas en datos personales: fecha de nacimiento, nombres de mascotas, películas preferidas o cualquier información que sea de fácil acceso en la red.



Los gestores de contraseñas más avanzados tienen la capacidad de generar claves aleatorias que no siguen ningún patrón predecible, almacenándolas de forma segura en un contenedor cifrado protegido por una contraseña maestra. Sin embargo, es crucial elegir esta contraseña principal con extrema cautela, ya que cualquier vulneración podría comprometer todas las contraseñas guardadas. Implementar un segundo factor de autenticación (2FA, por sus siglas en inglés) añade una capa extra de protección.

Este último método puede incluir el uso de herramientas como Google Authenticator, dispositivos físicos como las llaves de seguridad Yubikey, o incluso códigos temporales enviados por SMS, ofreciendo una defensa adicional contra posibles accesos no autorizados.

AO