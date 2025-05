¿Qué gasta más energía, el ventilador o el aire acondicionado?

Durante las últimas semanas, diversos estados de la República Mexicana han sido azotados por altas temperaturas, las cuales llegan a superar los 40 °C en algunos sitios.

En este escenario, la población acude a diversas medidas para refrescarse, por lo que el uso del ventilador y del aire acondicionado aumentan considerablemente. Sin embargo, dejar encendidos estos aparatos durante varias horas desencadena un problema: el aumento consumo de energía.

El gasto de energía, su impacto en el ambiente y el incremento del pago en el recibo de electricidad abren el debate respecto a cuál de estas alternativas es más económica.

¿Qué consume más energía, el aire acondicionado o un ventilador?

Los datos indican que un aire acondicionado tipo "Split" gasta 15 veces más energía que un ventilador, pues mientras el primero utiliza cerca de 1.000 Wh (1 kWh), el segundo gasta solo 69 Wh.

Incluso si se tiene un ventilador de mayor potencia, es muy improbable que su consumo sobrepase los 100 Wh.

Sin embargo, el consumo de aire acondicionado disminuye a cerca de 200 Wh cuando alcanza la temperatura deseada, además, usarlo adecuadamente también puede ayudar a ahorrar energía.

Para ello, se recomienda no apagarlo y encenderlo constantemente. Además, con el objetivo de que el aparato no haga un esfuerzo excesivo y, por lo tanto, no dispare la factura de luz, se recomienda mantenerlo a una temperatura de 25 o 26 grados Celsius.

Programarlo para que se apague de forma automática durante la noche y apagarlo cuando no hay nadie en casa también son excelentes formas de evitar pagar más.

Además, se debe mantener al día el mantenimiento del aire acondicionado, pues un filtro sucio obligará al aparato a trabajar más para empujar el aire a través de él.

Se puede ventilar la casa de forma natural abriendo las ventanas durante las horas más frescas del día y colocando cortinas o persianas para impedir el paso directo de los rayos de sol.

