Qué celulares no tendrán WhatsApp a partir del 1 de julio

WhatsApp es el servicio de mensajería más popular. Son millones de personas las que cada año descargan esta aplicación para usar sus beneficios, los cuales incluyen, además de la mensajería, realizar llamadas o enviar fotos y videos en pocos segundos. No obstante, la aplicación se actualiza con regularidad, lo que conlleva a que con el tiempo algunos modelos de iOS y Android ya no sean compatibles con ella. Para evitar que esto te tome por sorpresa, he aquí la lista de los celulares que no tendrán WhatsApp a partir del 1 de julio.

¿Qué celulares son compatibles con WhatsApp?

El Centro de Ayuda de WhatsApp explica que algunos modelos se quedan obsoletos y no cuentan con la capacidad de recibir nuevas actualizaciones de software o soportar parches de seguridad.

La aplicación deja de admitir dispositivos para incorporar nuevos y mantenernos al día con sus avances tecnológicos. Actualmente, la app de Meta es compatible con los siguientes equipos:

Teléfonos con Android OS 5.0 y versiones posteriores.

Teléfonos con iOS 12 y versiones posteriores.

Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

La aplicación te informa por medio de notificaciones la necesidad actualizar el sistema operativo antes de negarte de forma directa el acceso. Para poder seguir utilizando WhatsApp, debes atender los recordatorios de inmediato.

Para actualizar el sistema operativo en Android: Abre la aplicación "Ajustes" o "Configuración", ve a "Sistema" y comprueba si hay alguna "Actualización de software".

Para conseguir la versión más reciente de iOS: Entra a la app "Configuración", ingresa al apartado "General", selecciona "Actualización de software". Toca "Actualizaciones automáticas" y luego activa "Descargar actualizaciones de iOS".

Estos son los celulares que no tendrán WhatsApp en julio

A continuación, te compartimos los dispositivos que se quedarán sin WhatsApp en julio 2024. Checa si tu celular se encuentra en la lista:

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6.

MB

