Premio Nobel Mario Molina recomienda uso de cubrebocas en México

El Premio Nobel de Química, Mario Molina, recomendó el uso de cubrebocas "todo el tiempo" para evitar contagiar y ser contagiado del coronavirus en México.

Durante la conferencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el doctor Molina señaló que hay evidencia de que ciertas partículas que existen en la calidad del aire "son suficientemente grandes para poder arrastrar el virus".

Molina aclaró que debido a la novedad del COVID-19 no había estudios que señalaran que el uso de cubrebocas contenía la propagación del coronavirus.

Por su parte, la jefa de Gobierno señaló que al inicio de la pandemia, la OMS no recomendaba el uso de cubrebocas, por lo que los gobiernos seguían las indicaciones de esa organización. Molina secundó lo dicho por Sheinbaum.

Para el Premio Nobel, el cubrebocas debe usarse todo el tiempo y que no es necesario que sean las mascarillas que utiliza el personal médico.

Entre sus recomendaciones aseveró que los de doble capa, que son muy sencillos, son eficaces para los traslados en transporte público, en aviones, o en oficinas en donde exista aire acondicionado.

Molina puso de ejemplo los casos de Nueva York e Italia, en donde efectivamente se notó el descenso de contagios al utilizar el cubrebocas.

El científico explicó a los ciudadanos que el cubrebocas evita no sólo contagiar a los demás, sino que los otros te contagien. Si la gente supiera que el cubrebocas sirve "para que yo no contagie a otros, si no para su propia protección personal" posiblemente lo usarían por sí mismos, explicó.

OA