¿Por qué Internet puede estar lento este jueves?

Este jueves 11 de octubre, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICAAN), se prepara para realizar un cambio en la configuración del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), por lo que los usuarios podrían experimentar fallas de conectividad a nivel global.

Debido al cambio de las claves criptográficas que protegen los DNS, por 48 horas pueden experimentarse problemas para ingresar a algunos sitios, ya sea por parte de los usuarios o de los sistemas automatizados.

¿Qué servicios podrían fallar?

De acuerdo con ICAAN, algunos de los problemas que pueden experimentarse, es que una página web no esté disponible en navegadores como Chrome, Firefox o Edge, que no aparezcan las imágenes en una página web ya visualizada, que aparezcan de forma incorrecta los nombres de los portales, que no puedas recibir correo nuevo en tu email o que partes de los cuerpos de mensajes muestren errores, además de un acceso más lento a la web. Las fallas se propagarán en cascada hasta que ningún programa pueda mostrar nueva información de Internet.

¿Qué es un DNS?

DNS son las siglas de Domain Name System y su principal función es permitir que cada dirección de Internet tenga una palabra asociada a ella, en lugar de un conjunto de números.

Por ejemplo, cuando se escribe en un navegador www.informador.mx, el DNS busca dentro de su base la dirección IP a la que está asociada dicho nombre, para después compartir esa información con tu navegador, para que este a su vez, descargue la página correspondiente.

OA