PlayStation: Sony anuncia nueva suscripción Plus para competir con el Game Pass de Xbox

Tras largas especulaciones, Sony finalmente anunció la renovación de su servicio de suscripción, como respuesta competitiva al Game Pass de Microsoft.

Con este servicio de suscripción podrás pedir dos juegos por mes que puedes descargar y jugar mientras mantengas tu suscripción. También obtendrás descuentos en la tienda de PSN, almacenamiento en la nube para guardar archivos y acceso al modo multijugador en línea. Aquellos en PS5 seguirán teniendo acceso a la Colección PS Plus, que incluye un gran lote de clásicos de PS4.

All-new PlayStation Plus launches in June with three flexible membership options.



First details: https://t.co/2KXcEp7XWs pic.twitter.com/jAU9Do3CfE — PlayStation (@PlayStation) March 29, 2022

El precio de PlayStation Plus Essential sigue siendo el mismo que el precio actual de PlayStation Plus:

Estados Unidos $9.99 mensual / $24.99 trimestral / $59.99 anual

Europa 8.99 € mensuales / 24,99 € trimestrales / 59.99 € anuales

Reino Unido 6.99 £ mensuales / 19.99 £ trimestrales / 49.99 £ anuales

*PlayStation Plus Extra:

El nivel medio es PlayStation Plus Extra. Aquí los gamers obtendrán acceso a los mismos beneficios que el nivel Esencial junto con una biblioteca de hasta 400 juegos de PS4 y PS5. Estos incluirán títulos de PlayStation Studios y de editores externos. De entrada, Sony planea ofrecer juegos que incluyen Death Stranding , God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Podrás descargar estos juegos, y todo lo demás en el nivel Extra, para jugar sin conexión.

Precio: Estados Unidos $14.99 mensual / $39.99 trimestral / $99.99 anual

Europa 13.99 € mensual / 39.99 € trimestral / 99.99 € anual

Reino Unido 10.99 £ mensuales / 31.99 £ trimestrales / 83.99 £ anuales

*PlayStation Plus Premium

En el extremo superior se encuentra PlayStation Plus Premium. Obtendrás acceso a todo en los niveles Esencial y Extra, por supuesto, y aquí es donde realmente entra en juego el aspecto de PS Now. Obtendrás acceso a otros 340 o más juegos, incluidos los títulos de PS3 que puede transmitir a través de la nube. Un montón de juegos de PS1, PS2 y PSP estarán disponibles para transmitir o descargar, lo que significa que Sony está usando la emulación en la consola.

Las pruebas de juego por tiempo limitado también estarán disponibles en este nivel. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas. Los suscriptores premium podrán transmitir juegos de PS1, PS2 y PSP, así como títulos de PS4 en el nivel Extra, pero solo en los mercados donde PS Now está disponible actualmente. Esos son Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Suiza, Irlanda, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Sony planea llevar la transmisión en la nube a más regiones en una fecha posterior.

Precio: Estados Unidos $17.99 mensual / $49.99 trimestral / $119.99 anual

Europa 16.99 € mensual / 49.99 € trimestral / 119.99 € anual

Reino Unido 13.49 £ mensuales / 39.99 £ trimestrales / 99-99 £ anuales

Mientras tanto, aquellos en mercados sin transmisión en la nube obtendrán acceso a una versión más económica de Premium. Aquellos que se suscriban a ese servicio, que se llama PlayStation Plus Deluxe, podrán descargar y jugar títulos de PS1, PS2 y PSP y tendrán acceso a las pruebas del juego, así como a los beneficios Essential y Extra. La opción de juegos en la nube funcionará en las consolas PS4 y PS5, así como en la PC.

¿Obtendremos los juegos originales de Play Station estudios?

Desafortunadamente esto no será posible, sin importar a qué nivel te suscribas."Sentimos que si hiciéramos eso con los juegos que hacemos en PlayStation Studios, ese círculo virtuoso se rompería", dijo Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, a GamesIndustry.biz en una entrevista. "El nivel de inversión que necesitamos hacer en nuestros estudios no sería posible, y creemos que el efecto en cadena en la calidad de los juegos que hacemos no sería algo que los jugadores quisieran".

Este es un gran movimiento para Sony, ya que intenta que los jugadores inviertan más en sus plataformas. Entre PS Plus y PS Now, Sony tiene más de 50 millones de suscriptores. La gran mayoría de ellos (más de 48 millones) son miembros de PS Plus que Sony espera que actualicen a un nivel superior. Alrededor del 75 por ciento de los miembros de PS Now también son suscriptores de PS Plus, por lo que pronto pagarán menos por el servicio combinado.

El nuevo PS Plus comenzará a implementarse en junio.

FS