Este domingo se disputará el último partido del Play-In del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El enfrentamiento será el Monterrey vs Pumas, y si quieres seguirlo en vivo, aquí encontrarás toda la información que necesitas: horarios, canales de transmisión y algunos datos relevantes de cada equipo.

En la antesala de la Liguilla del Torneo Clausura 2025, los Rayados de Monterrey llegan tras caer ante los Tuzos del Pachuca en su primer duelo definitorio (1-2), por lo que tendrán que pelear una vez más su lugar en la fiesta grande del futbol mexicano.

Por su parte, los Pumas lograron avanzar luego de vencer a los Bravos de Juárez en una dramática tanda de penales, en un partido marcado por una intensa tormenta de arena y varias jugadas polémicas que generaron controversia.

El enfrentamiento de este domingo marcará la sexta ocasión en que Monterrey y Pumas se midan en una instancia de fase final, y será la quinta vez que lo hagan en una serie de eliminación directa dentro de los torneos cortos.

El ganador del partido se enfrentará al líder Toluca en los cuartos de final, que se completarán con los duelos América vs Pachuca, Cruz Azul vs León y Tigres vs Necaxa.

El partido del Play-In del Clausura 2025 se jugará este domingo 4 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Pumas

Fecha y hora: Domingo 4 de mayo, 19:30 horas

Domingo 4 de mayo, 19:30 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN y EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

