Personas con obesidad o alergia serían las más afectadas por coronavirus

Las personas con obesidad o algún tipo de alergia serán la población más afectada ante la posible llegada a México del nuevo coronavirus (2019-nCoV), advirtió el especialista en infectología pediátrica, Gerardo López Pérez.

“Si tengo una respuesta inmunológica correcta, el virus no me hará nada"

El miembro de la Academia Mexicana de Pediatría (AMP) señaló que para evitar que el virus sea menos agresivo será necesario atender a la población de riesgo y aplicar medidas de prevención desde antes de que llegue a suelo mexicano. De esta manera, el sistema inmunológico estará mejor preparado para evitar los contagios.

"No nos agobia la presencia de un virus, nos agobia la presencia de elementos que ocasionen que ese virus sea más agresivo en un individuo. Si tengo una respuesta inmunológica correcta, el virus no me hará nada", señaló López Pérez en conferencia de prensa.

Indicó que en el país 30 por ciento de la población infantil padece problemas de obesidad, lo que la hace más propensa a desarrollar infecciones respiratorias, como el nuevo coronavirus, y, en la vida adulta, enfermedades metabólicas.

Además, destacó que existe la posibilidad de que el virus disminuya su fuerza a medida que la temporada invernal finalice debido a que por las condiciones de frío, las personas permanecen más tiempo en lugares cerrados. Esta situación facilita un mayor contagio.

Finalmente, exhortó a mantener una higiene adecuada de manos, evitar el contacto con personas que tengan síntomas gripales, aplicarse la vacuna contra la influenza, mejorar los hábitos alimenticios y taparse la boca al estornudar o toser.

