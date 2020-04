Perfeccionar los negocios en tiempos de cuarentena

La Universidad Panamericana, a través de su área de Aceleración de Empresas de Spark UP, propone una serie de webinars para compartir estrategias y conocimientos en esta época de contingencia sanitaria. Diego González Bonilla, coordinador del área, platicó que esta iniciativa es para “aprovechar el tiempo, todos estamos enclaustrados en nuestras casas. Podemos brindarle información y herramientas, compartir conocimiento de mentores y empresarios. Se puede generar todavía más interacción para ayudarlos con temas personales y de negocio”.

La plataforma en la que están trabajando es Google Meet, con inscripción gratuita. Las charlas que ya tuvieron lugar se encuentran disponibles para ver y aprender en su canal de YouTube.

Sobre las próximas sesiones, Diego adelantó que hoy lunes, 20 de abril, hablarán de estrategias de supervivencia empresarial ante los impactos del COVID-19: “Son estrategias que se pueden implementar desde ahora”, con Jesús Torres (de la Coordinación de Gestión de Fondos de Spark UP). Mañana, martes 21, desde San Francisco se conectará Jorge Zavala, quien charlará sobre cómo encontrar oportunidades globales en tiempos de crisis”.

El miércoles la sesión tratará sobre la importancia de reinventarse ante la contingencia, con José Antonio Amutio (de Tucané): “Es una empresa de ropa. Ahora modificó su planta para crear cubrebocas para los hospitales”. El jueves el webinar trata sobre limpiar el espacio de trabajo, con Leonardo Galindo (de Fixer). El viernes 24 Guillermo Cerón (de Frontin 5.0 y coordinador académico del Diplomado en Desarrollo y Aceleración Estratégica de Franquicias, lanzado en conjunto con Spark UP) hablará de cómo aprovechar el tiempo para rediseñar la estrategia empresarial.

La siguiente semana tendrá temas sobre cómo mantener la planilla de empleados en tiempo de crisis (con Leon Reffreger de La Borra del Café), cómo contar con espacios para sanitizar a los trabajadores (con Lorena Villaseñor, de Atmósfera) y la redefinición de la propuesta empresarial ante la contingencia (con Alberto Flores, de Innovation Board).

Diego González afirmó que las sesiones que ya se hicieron tuvieron en promedio 40 asistentes virtuales, siendo la más vista la de Álvaro Aguilar de Cuarto de Kilo, con una charla llamada “Aquí nadie truena”. Diego recordó cuatro puntos esenciales de la plática: “Cuidarnos y comprometernos para no salir, hay que comprar local para generar ganancias y utilidades para comercios locales para ayudarnos entre paisanos, ayudar a los necesitados (gente que no puede dejar de trabajar porque viven en el día a día), y por último unir a la sociedad en un mismo movimiento con la empatía y con consumir local. Lo que sí enfatizó es que no es una campaña, en donde todos los mexicanos somos dueños de esta iniciativa”.

Los asistentes han sido alumnos de la propia universidad, de otras escuelas, profesionales y público en general. Para atender los seminarios solo hay que llenar el formulario y conectarse a la hora.

Diego comentó que este tipo de actividades educativas en tiempos de cuarentena “es de vital importancia: tenemos dos opciones, estancarse o crecer. Y de eso se trata la vida, de levantarnos cuando llega algún tipo de crisis, es básico y fundamental”.

Con la recomendación nacional de permanecer en casa por un periodo extendido hasta finales de mayo, ya preparan un calendario para mayo, con sesiones dos o tres veces por semana.

TOMA NOTA

¡Participa!

Liga registro: https://forms.gle/NydiVnnWH4Nm9GWq7

Canal Youtube: https://www.youtube.com/ channel/UCchFvDkt7LqunBSa82FvY9g