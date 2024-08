¿Para qué sirve el ibuprofeno?

El ibuprofeno es uno de los medicamentos que regularmente se tienen en casa, y de los que con frecuencia aparecen en recetas cuando se visita al médico. Según la Clínica Universidad de Navarra de España, el ibuprofeno es un medicamento que actúa impidiendo la formación de prostaglandinas en el cuerpo, ya que inhibe a la enzima ciclooxigenasa; estas se forman en el organismo como respuesta a una lesión, o a ciertas enfermedades, y provocan inflamación y dolor.

Para qué se usa el ibuprofeno

Como debes pensar, el ibuprofeno es de esos medicamentos que, aunque son de venta libre, es mejor preguntar al doctor de confianza si es recomendable tomarlo en cada caso, ya que puede interferir con algunos tratamientos y en otros, provocar más daño del que alivia si no se ingiere de la manera correcta.

Suele indicarse para aliviar el dolor y la inflamación en casos de artritis; contra el dolor menstrual, más conocidos como cólicos; para reducir la calentura o fiebre; ante el dolor de cabeza; contra el dolor de muelas; y para el resfriado común.

Cuándo no se debe tomar ibuprofeno

De acuerdo con la revista British Medical Journal y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a través del portal Medline Plus, los pacientes con enfermedades cardiacas no deberían tomar ibuprofeno, pues este antiinflamatorio del tipo no esteroideo puede aumentar el riesgo de infarto.

Tampoco deben consumirlo aquellas personas que toman medicamentos anticoagulantes; explican que pueden producirse complicaciones hemorrágicas. El mismo caso ocurre con enfermedades como el dengue, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado o derivar en dengue grave, el cual puede ser mortal.

Pacientes con problemas gastrointestinales tampoco deben consumir ibuprofeno, pues puede irritar el revestimiento estomacal e intestinal y provocar sangrados.

Recuerda, ante cualquier duda que tengas, lo mejor es visitar al médico. Este te orientará sobre tu caso y lo que debes consumir o no.

