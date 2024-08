¿Presión baja? Síntomas y causas que la provocan

Seguramente has escuchado hablar de la presión baja y sabes que se trata de un problema de salud que, aunque no es popularmente conocido por su gravedad, sí tiene consecuencias para quien lo padece si no se le da la importancia que tiene. Conocida por los especialistas como hipotensión arterial, ocurre cuando al consultarla se dan valores iguales o menores a los 90/60 mmHg.

La presión baja generalmente no presenta síntomas como la presión alta, sobre todo en pacientes que siempre han padecido de este problema; sin embargo, en personas que la sufren rara vez, pueden experimentar mareos, dolor de cabeza, debilidad, y sensación de desmayo que en algunos casos puede concretarse.

Qué causa que se baje la presión

De acuerdo con el portal Tua Saúde, la baja en la presión arterial puede ocurrir por una acción simple como levantarse rápido del asiento, o debido a algunos problemas de salud como deshidratación, infecciones, o enfermedades cardíacas.

También el embarazo es una de las causas que bajan la presión; la diabetes y la hipoglucemia son otros problemas asociados; asimismo son las quemaduras de tercer grado, heridas graves, hemorragias, y un shock anafiláctico provocado por una reacción alérgica; el uso de algunos medicamentos, y la anemia.

Si se piensa que se padece de presión arterial baja, la mejor recomendación es acudir con un médico que dé un diagnóstico correcto e indique si existe un problema de salud de mayor importancia.

Síntomas que indican que se tiene la presión baja

Entre los síntomas que indicas que se tiene la presión baja están:

Dolor de cabeza

Mareos o vértigo

Falta de energía o debilidad

Náuseas

Palidez

Visión borrosa

Dificultad para concentrarse

Somnolencia

Pulso débil

Desmayos

En caso de que se tengan más de algún síntoma, se debe acudir con un médico, sobre todo si ocurre un desmayo. Si estos no mejoran, es obligatoria una revisión para descartar algún problema más grave.

