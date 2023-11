¿No tienes saldo? Así puedes hacer llamadas gratis

Los celulares se han vuelto parte de nuestra vida diaria, una extensión de nuestro día a día y de nosotros mismos reducido en la palma de nuestra mano, al alcance del bolsillo en el pantalón.

Ya lejos quedaron las épocas donde el uso del celular se reducía tan solo a hacer llamadas y recibir mensajes, y acaso, jugar al "snake" mientras la serpiente, una línea negra, crecía hasta abarcar toda la extensión de la pantalla minúscula. No: hoy los celulares nos facilitan muchas de las acciones que requiere el mundo contemporáneo: es una agenda, una cámara fotográfica, un álbum de la memoria, un acceso a lo digital, a las transacciones, a las obligaciones diarias, a los recuerdos.

En todo caso, la función básica del celular sigue siendo la misma: las llamadas, y a pesar de todos sus avances tecnológicos y actualizaciones, es común que olvidemos recargarlo, que nos quedemos sin saldo, y que nos quedemos sin dinero para hacer una recarga de urgencia. No obstante, existen algunos trucos para poder realizar llamadas aunque no cuentes con saldo, y aquí los compartimos:

Llamadas por internet

Si no cuentas con saldo, pero sí con datos, es posible realizar llamadas y videollamadas a través de aplicaciones como Messenger, WhatsApp, etc. Si no tienes datos, bastará con ubicar algún punto con Wi-Fi libre para poder conectar tu celular, y así poder llamar.

Llamadas por cobrar

Si tu compañía telefónica es Telcel o Movistar, podrás hacer "llamadas por cobrar", un servicio que te permite llamar a tus contactos, siempre y cuando sean de la misma compañía, aunque no tengas saldo. La llamada se cobrará una vez recargues saldo. En caso de tener Telcel, basta con llamar al *033, y al 033 en caso de que tengas Movistar.

Aplicaciones para llamar sin internet

Tanto en la App Store como en la Play Store, hay aplicaciones que te permiten hacer llamadas de modo gratuito, a través de "créditos", y llamadas de regalo que ofrecen las aplicaciones. En todo caso, y si bien es posible llamar sin internet, también hay que ser precavidos y verificar las reseñas de los usuarios por motivos de seguridad.

Estas son algunas de las apps más utilizadas:

Nubefone

Rebtel

WeTalk

FS