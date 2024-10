Nintendo lanza 'Alarmo', despertador interactivo con música de videojuegos; ¿Cuánto cuesta?

Nintendo, gigante del entretenimiento y los videojuegos, acaba de sorprender a la comunidad gamer con un anuncio inesperado: el lanzamiento de un innovador reloj despertador interactivo. ¿En qué consiste esta novedosa creación y cuál será su precio en el mercado? Descúbrelo a continuación.

El Nintendo Sound Clock “Alarmo”, es un novedoso dispositivo que ofrece una experiencia de despertar única y personalizada. Con dos modos de alarma, ‘Modo Suave’ y ‘Modo Gradual', los usuarios pueden elegir cómo comenzar su día.

Al despertar, el dispositivo revive la emoción del juego con sonidos y música auténticos, sumergiéndote en tu aventura favorita desde el primer momento.

¿Cómo funciona “Alarmo” ?

"Alarmo" es un reloj despertador interactivo con sensor de movimiento, que utiliza personajes de juegos para motivar a los usuarios a levantarse con energía. Si no te levantas, la alarma se vuelve más insistente y el personaje te anima con un tono persuasivo hasta conseguir su objetivo, una vez despierto la alarma dejará de sonar.

Además, este despertador te acompañará a lo largo del día con sonidos temáticos cada hora y te ayudará a conciliar el sueño con su función "Sleepy Sounds", creando un ambiente relajante perfecto.

El innovador reloj cuenta con 35 escenas inspiradas en juegos, como: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure.

¿Cuánto cuesta “Alarmo” ?

Este producto tiene un precio de 99.99 dólares y actualmente se encuentra disponible únicamente para miembros de Nintendo Switch Online en la My Nintendo Store en Estados Unidos y Canadá. Se espera que esté disponible para el resto del público y en México a principios de 2025 por un precio aproximado de 2 mil 100 pesos.

FP