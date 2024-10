Nintendo ha lanzado una nueva plataforma de streaming que te permitirá escuchar la música de tus juegos favoritos. La empresa de videojuegos recientemente compartió la llegada de una aplicación disponible en iOS y Android en dónde puedes encontrar una biblioteca dedicada a estos juegos.

Los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán acceder sin ningún costo adicional a las icónicas composiciones de clásicos como Super Mario Bros y La leyenda de Zelda: Ocarina of Time, al igual que algunos de sus lanzamientos recientes más destacados como Animal Crossing: New Horizons y Pokémon Escarlata/Violeta.

Algunas de sus características más relevantes son la habilidad para reproducir el contenido tanto online como offline, opciones de reproducción en bucle y un filtro anti-spoilers que oculta las bandas sonoras que puedan arruinar un momento clave de algún juego .

Nintendo Music, a new smart-device app exclusively for #NintendoSwitchOnline members, lets you stream or download music from Nintendo’s library of soundtracks!



La función de búsqueda avanzada permitirá encontrar melodías por título del juego, nombre de la pista, por personaje o por una lista de reproducción. También recibirás recomendaciones personalizadas basadas en tu actividad de juegos en la consola.

Cada usuario podrá crear sus propias listas de reproducción o navegar a través de las que fueron creadas por la plataforma.

Algunos juegos de los que podrás disfrutar su música en la aplicación incluyen: Animal Crossing: New Horizons (Switch), Donkey Kong Country (SNES), Super Mario Odyssey (Switch), Super Mario Galaxy (Wii), Super Mario Bros. (NES), Star Fox 64 (N64), Splatoon 3 (Switch), The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch), Fire Emblem: The Blazing Blade (GBA), Pokemon Scarlet / Violet (Switch), Kirby’s Dream Land (GB), Mario Kart 8 Deluxe (Switch) y Metroid (NES).

La aplicación ya está disponible para su uso, expandiendo la experiencia de los usuarios de Switch Online, que también te permite jugar en linea, acceder a una amplia biblioteca de clásicos de la compañía, y más. Para más información, puedes visitar el sitio web oficial del servicio.

MBV