Nintendo Direct anuncia la fecha exacta de su evento; conoce los detalles

Después de una larga y ardua espera, Nintendo ha revelado la fecha exacta de su Nintendo Direct, el cual tiene como objetivo presentar grandes títulos para la consola y todo el futuro que queda por delante para la actual Nintendo Switch.

La cita es el día de mañana a las 9:00 horas y podrá seguirse en varios canales digitales que estarán retransmitiendo este evento tan esperado por los fanáticos de la gran N.

De acuerdo a lo presentado en un pasado directo de la compañía, se esperan 40 minutos repletos de lanzamientos que llegarán a la consola a mitad del 2024. Silksong y Metroid Prime 4 son los mayores deseos entre los fans, pero con toda seguridad veremos Luigi's Mansion 2 HD y Professor Layton and the New World, así como la próxima entrega de Pokémon Legends.

Eso sí, no podemos esperar ninguna clase de pista ni detalle acerca de la sucesora de Nintendo Switch y es un tema que ha dejado muy claro Nintendo. Por lo tanto, tocará armarse de paciencia hasta conocer más novedades.

¿Qué sabemos de Nintendo Switch 2?

Los rumores apuntan que la Switch 2 tendrá una pantalla más grande y de mayor calidad; podría ofrecer un rendimiento gráfico superior, incluido el trazado de rayos, es decir, una representación realista de la luz y las sombras. Información difundida en el podcasts especializado Nate Hate anticipa que el equipo contará con una memoria RAM de 16 gigabytes. Esto le permitiría ejecutar títulos de última generación sin interrupciones.

El reporte también sostiene que la consola tendrá una función de compatibilidad con los juegos digitales y físicos de la versión actual.

SM