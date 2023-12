En diciembre, los intentos de fraudes por parte de ciberdelincuentes a consumidores y empresas en el comercio electrónico se duplican con respecto al resto del año.

Lo anterior lo afirma Napse, firma especializada en el diseño de soluciones digitales, quien también señala que esto es resultado de que en el último mes del año incrementa el volumen de transacciones que se realizan por los medios digitales.

Los intentos de fraudes por parte de los cibercriminales, de acuerdo con Napse comienzan a ir en aumento desde El Buen Fin, debido a que los consumidores realizan ya una mayor cantidad de compras en los medios digitales.

Es por ello que especialistas recomiendan a los usuarios no olvidar las reglas básicas al momento de hacer una compra para no caer en una estafa, tales como revisar que los sitios web cuenten con un candado de seguridad, además de no caer en correos o mensajes en los cuales se suplanta la identidad de instituciones financieras.

MV