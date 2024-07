Microsoft: ¿Qué significan las pantallas azules tras la caída?

El colapso global en aerolíneas, bancos, trasporte público, servicios de salud, medios de comunicación, etc, fue provocado por un fallo informático en los sistemas de Microsoft. Esta caída cibernética ha sido atribuida a una actualización del software de la empresa de ciberseguridad Crowdstrike que se encontraba defectuosa.

Por esta razón, millones de empresas y servicios a nivel mundial que se encuentran asociadas a los servicios de nube de Microsoft comenzaron a presentar fallas operativas , haciéndose virales los pantallazos azules, pero, ¿Qué significado tiene la pantalla azul?

La pantalla color azul es una característica del sistema operativo Windows, es decir, no se observa en otros como Mac o Linux, misma que aparece cuando Microsoft Windows no logra recuperarse de un error del sistema, y al no poder hacerlo se congela y deja de funcionar. Es un error con un problema no determinado del que el núcleo del sistema no logra recuperarse por sí mismo.

Esta pantalla cumple con la característica de tener dos puntos y un paréntesis, simulando una cara triste, en la que se lee: "Se ha producido un problema en su PC y necesita reiniciarse. Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciará automáticamente".

