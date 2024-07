Meta AI en Whatsapp: ¿Qué es y cómo funciona?

Según la Real Academia Española (RAE), la Inteligencia Artificial (IA), es “una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”.

Esta herramienta ha revolucionado la tecnología en distintas formas, y Meta ha decidido integrarla a su servicio de mensajería, a través de Meta AI, misma que podrás encontrar en la última actualización de tu aplicación WhatsApp.

¿Qué es la Meta AI?

La Meta AI funciona como una asistente virtual y tiene formas de uso muy similares a otros asistentes, como es el caso de ChatGPT, a través de la cuál puedes realizar diversas funciones, entre las que destacan:

Hacer preguntas.

Consultar información respecto a un tema.

Generar imágenes que estén basadas en tus indicaciones.

Mantener una conversación.

Solicitar recomendaciones.

Resolver debates.



¿Cómo acceder a Meta AI en WhatsApp?

Si tu cuenta de WhatsApp ya recibió Meta AI, contará con un nuevo botón (círculo multicolor) sobre el botón para abrir un nuevo chat, al presionarlo, abrirá el chat con Meta AI, en donde te brindará algunas sugerencias para comenzar la conversación.

Podrás realizar las funciones previamente señaladas, escribe lo que deseas saber o hacer, recuerda ser concreto y puntual.

Aunque aún no se conoce el alcance de Meta AI, con la exploración de sus funciones podrás ponerla a prueba, recuerda que esta nueva actualización será escalonada, es decir, algunos usuarios deberán esperar más que otros para acceder a Meta AI en WhatsApp.

