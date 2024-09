Mercado Libre: Canjea tu celular viejo por uno nuevo y recibe un descuento

Mercado Libre ha presentado un nuevo programa de intercambio de teléfonos en México, el cual podría ser de interés para quienes desean actualizar su smartphone, especialmente con la reciente llegada de modelos atractivos como el iPhone 16 o el Huawei Mate XT.

Este programa de la empresa argentina permite entregar tu teléfono antiguo a cambio de un descuento en la compra de un nuevo dispositivo. Todo el proceso se maneja a través de la plataforma de Mercado Libre, similar a cómo funcionan algunos intercambios en el sector automotriz.

¿Cómo funciona el intercambio de teléfonos en Mercado Libre?

El proceso del programa de canje de Mercado Libre es bastante claro. Primero, debes adquirir un nuevo smartphone de una lista específica de modelos disponibles en la plataforma. Luego, puedes obtener una cotización para tu teléfono viejo completando un cuestionario. Si el teléfono cumple con los criterios establecidos, lo envías a Mercado Libre. Tras recibir y validar el dispositivo, recibirás un descuento a través de Mercado Pago, el cual puede alcanzar hasta 15,000 pesos.

¿Qué teléfonos son aptos para el intercambio?

No todos los modelos ofrecidos en Mercado Libre son elegibles para el programa de canje. Actualmente, hay una sección específica para teléfonos, que incluye 107 modelos, principalmente de Apple y Samsung. Estas marcas controlan estrictamente su propiedad intelectual, limitando así los modelos que pueden comercializarse formalmente. Mercado Libre aclara que el teléfono no necesita estar en perfectas condiciones, siempre y cuando funcione y encienda correctamente.

El programa acepta "casi todos los teléfonos de las principales marcas". No obstante, aún no se ha especificado si solo se admitirán dispositivos adquiridos oficialmente en México o también aquellos del mercado gris.

¿Qué sucede después de adquirir el nuevo smartphone?

Es importante destacar que primero debes completar la compra del nuevo teléfono y pagarlo en su totalidad. Una vez hecho esto, dispondrás de diez días para enviar tu dispositivo antiguo. Mercado Libre realizará una "rigurosa inspección" para verificar que el estado del teléfono coincide con la descripción proporcionada en la cotización inicial.

Si durante la inspección se encuentra alguna discrepancia, la cotización puede modificarse y se te notificará para que confirmes o rechaces la nueva oferta. Si decides no aceptar la oferta ajustada, Mercado Libre te devolverá tu teléfono antiguo. No obstante, es crucial tener en cuenta que rechazar la oferta de canje no anula la compra del nuevo dispositivo.

¿Qué beneficios ofrece este programa?

Este programa puede ser una forma conveniente de ahorrar dinero en la compra de tu próximo smartphone, eliminando la necesidad de vender tu antiguo teléfono por separado. Además, al estar todo el proceso centralizado en la plataforma de Mercado Libre, el seguimiento de cada paso es mucho más sencillo.

El programa de canje ya está disponible en México, e incluye todos los modelos del iPhone 16 como parte de la oferta inicial.

Con información de Mercado Libre México

BB