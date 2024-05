Este miércoles, miles de personas fueron espectadores de la increíble belleza de la Luna Nueva de mayo, pero si no lograste presenciarla no te preocupes, ya que otro suceso astronómico llegara pronto y al igual que la Luna Nueva será un espectáculo que no te puedes perder.

La Luna llena o también conocida como Luna de Flores, llegará a finales del mes para cautivar a todos aquellos interesados en la astronomía.

De acuerdo con información del sitio Star Walk, al punto de las 13:53 horas, el próximo 23 de mayo se podrá ser testigo de este sorprendente fenómeno

No obstante, no tienes que seguir estrictamente el horario para disfrutar la belleza del satélite natural, pues la Luna aparecerá redonda y brillante el día antes y después de alcanzar la fase completa.

De acuerdo con el sitio Star Walk, la Luna de Flores es uno de los nombres más populares para la Luna Llena de mayo.

La razón del nombre se debe a que en el hemisferio norte, mayo es una temporada de florecimiento para muchas flores. Deleitados por la belleza de la naturaleza en flor, los nativos americanos le dieron el nombre de Luna Llena a esta.

Si repasas todos los nombres de las Lunas Llenas, verás que están de alguna manera conectados con las características de la naturaleza típicas de un mes en particular.

Según el sitio de Star Walk estos son los eventos astronómicos que veremos durante el mes de mayo.

Los observadores del cielo podrán deleitarse con dos lluvias de meteoros destacadas: las Eta-Acuáridas, con su punto máximo de actividad durante la noche del 3 de mayo, y las Eta-Líridas, que reclaman su lugar en el firmamento el 10 de mayo.

No obstante, la maravilla astronómica no se detiene aquí. A lo largo del mes, la Luna nos brindará una serie de encuentros fascinantes con estrellas y planetas, desde ocultaciones lunares con Marte el 5 de mayo hasta conjunciones con Saturno el 31 de mayo.

