La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece un servicio de internet gratuito a través de una tarjeta SIM. En los últimos días se ha convertido en tendencia en Internet debido a que con este cualquiera que lo use podrá acceder al internet en todo momento; sin embargo, esta tarjeta SIM no es compatible con cualquier dispositivo. Por eso antes de que te apresures a conseguir la nueva tarjeta SIM, te sugerimos verificar si tu dispositivo electrónico es compatible o no.

El Gobierno de México promovió la opción del chip de CFE con el propósito de mejorar la conectividad, así como proporcionar una alternativa de acceso a internet para quienes carecen de él. Para saber si puedes o no usarlo, tendrás que averiguar si en tu localidad se distribuirá el servicio y si tu teléfono lo aceptará.

Para saber si el móvil que tienes es compatible sólo necesitas hacer los siguientes 6 pasos, toma nota:

Desde el celular llama al #60#

Observa en la pantalla el número IMEI preprogramado de tu celular

Toma nota del código que aparece en pantalla

Accede al sitio web oficial de la CFE

Ingresa el código IMEI que anotaste

El portal digital te informará si tu dispositivo es compatible y se puede recibir la instalación del chip

Este procedimiento sólo es para quienes tienen un teléfono con el sistema operativo Android, pues de monto no existen chips compatibles para iOS.

¿Cómo conseguir un chip gratis de la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en colaboración con Financiera del Bienestar, se otorgarán los chips de internet en 24 estados de la República Mexicana y sólo en una cantidad de sucursales:

Aguascalientes 2

Baja California 4

Campeche: 10

Chiapas: 17

Chihuahua: 3

Coahuila 3

Colima 3

Durango 2

Guanajuato 2

Guerrero 18

Hidalgo 3

Jalisco 6

Michoacán 5

Nayarit 1

Nuevo León 1

Oaxaca 34

Puebla 1

Querétaro 9

Quintana Roo 1

San Luis Potosí

Sinaloa 1

Veracruz 26

Zacatecas 2