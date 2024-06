Nintendo Direct: Los 10 títulos más esperados

El Nintendo Direct es uno de los eventos más esperados por los jugadores, pues se anunciaron grandes joyas del mundo del videojuego y además, se nos dejó claro que la consola actual de Nintendo está más viva que nunca y que va a seguir dándonos horas de diversión en el próximo año.

En esta compilación hemos reunido los diez mejores anuncios que se hicieron en el evento de Nintendo, además, te compartimos los trailer de lanzamiento que acompañan a estas entregas.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

La nueva entrega de la saga The Legend of Zelda retomará el espíritu de los clásicos en Top Down, con sus puzzles, y esa pasión por experimentar con el mundo a nuestro alrededor en las entregas más recientes. ¿Lo que más nos ha gustado? Está a punto de caramelo: Echoes of Wisdom llegará el 26 de septiembre.

Metroid Prime 4 Beyond

Metroid Prime 4 se anunció el mismo año de lanzamiento de Nintendo Switch y hubo varios retrasos y novedades por el camino. Pero lo mostrado es el retorno de Samus Aran en toda su gloria. La no tan buena noticia es que tendremos que esperar a 2025 para poder jugar.

Mario & Luigi: Conexión fraternal

El apartado gráfico de Conexión Fraternal se ha acomodado a lo que se espera de Switch, conservando ese toque de dibujos animados. Esta sorpresa llegará a la consola el 7 de noviembre de este mismo año.

Super Mario Party Jamboree

Super Mario Party Jamboree pone sobre la mesa 110 minijuegos confirmados, más personajes que en ninguna otra entrega, nuevos tableros todavía más interactivos que se suman a otros clásicos y jamás vistos desde las primeras entregas. Su fecha de estreno es: el 17 de octubre de 2024.

Donkey Kong Country Returns HD

El mítico Donkey Kong Country Returns, que nos obsesionó entre saltos y recogidas de plátanos por la mínima, recibirá un delicioso tratamiento especial con mejores gráficos, acomodados a Switch., La fecha: un no lo suficiente cercano al 16 de enero de 2025.

Luigi's Mansion 2 HD

El próximo gran lanzamiento de la casa no podía faltar en el Nintendo Direct con un sencillo recordatorio que hará las delicias del cazafantasmas a la fuerza del Reino Champiñón: Luigi's Mansion 2 estará disponible en Nintendo Switch el 27 de junio. En menos de diez días.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es un recorrido que abarca desde el mítico The Punisher o X-Men: Children of the Athom al aclamadísimo Marvel vs. Capcom 2, sumando toneladas de extras, modos de entrenamiento, filtros y sí: habrá multijugador online y controles simplificados. Llegará en algún momento de 2024.

LEGO Horizon Adventures

Aloy se abre paso en Nintendo Switch con una aventura que irradia el espíritu, el color y la diversión de los videojuegos de LEGO. Puedes personalizar a los protagonistas, crear sobre la marcha sets mientras te enfrentas a los dinosauros y bestias del mundo de Horizon en clave de LEGo. Llegará a finales de año tanto a Switch como a PS5 y PC.

Stray

El archiconocido "juego del gato" de BlueTwelve Studio, nominado a GOTY en 2022, llega a Nintendo Switch. La premisa es explorar y escapar de una ciudad poblada por robots colmadas de misterios. Un juego irresistible para los obsesionados por los pequeños felinos que se adaptará a la consola nintendera en Navidades de este mismo año.

MIO: Memories in Orbit

Eres un androide que se despierta en una enorme estación espacial llena de peligros y máquinas fuera de control. Por delante, decenas de enemigos, 15 jefazos finales y nuevos poderes que te harán darle una nueva vuelta a los sitios por donde has pasado. Eso sí, no tenemos fecha: sabemos que llegará en 2025.

