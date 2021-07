Lo que sabemos de las vacunas Sputnik-V y Sinovac

El gobierno de la Ciudad de México anunció la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las personas de 18 a 29 años en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan e Iztacalco. La vacunación comenzará el martes 27 al sábado 31 de julio y se prevé vacunar a 594 mil 602 personas de ese sector de la población. Las vacunas que pondrán a los Centennials son Sputnik-V y Sinovac.

Lo que sabemos de la vacuna Sputnik-V

El jefe de laboratorio en el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, Vladimir Gushchin aseguró que las personas inoculadas con las dos dosis de la vacuna Sputnik V no contagian el COVID-19, si lo contraen luego de la inmunización.

"Nuestros datos muestran que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna no contagian el virus porque el virus no se está liberando", dijo en el 9º Congreso Internacional sobre Gestión Eficiente en Salud.

Gam-COVID-Vac o Sputnik V, como mejor se le conoce, es un tratamiento basado en una vacuna de vector viral. Esto quiere decir que utiliza un virus debilitado para estimular la respuesta inmune. Para esto, los creadores usaron dos tipos de adenovirus (Ad5 y Ad26) -causantes de la gripe común- al cual, agregaron un gen del SARS-CoV-2 para que esté lo introduzca a las células humanas que podrán atacar al virus, en caso de entrar en contacto con él.

Desde mayo del año pasado, cuando los científicos rusos anunciaron la existencia de la vacuna, explicaron que cada una de las dosis tenía una función específica. La primera dosis produce inmunidad celular humoral, donde intervienen los linfcitos B, un tipo de células generadas en la médula ósea. Cuando reconocen un agente desconocido -como el coronavirus- comienza a producir anticuerpos, a través de las células plasmáticas.

En el caso de la dosis de refuerzo, la vacuna se centró en generar células de memoria. Estas se encargan de producir información sobre el virus para reconocerlo, en un encuentro futuro, y atacarlo.

Lo que sabemos de la vacuna Sinovac

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna antiCovid de Sinovac, segunda de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm.

La vacuna Sinovac-CoronaVac "cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación", señaló la OMS en un comunicado, donde señaló que sus asesores técnicos visitaron instalaciones del laboratorio pequinés antes de emitir su decisión. Se trata del sexto fabricante que logra entrar en la lista de uso de emergencia, después de que antes lo consiguieran las vacunas de Pfizer (primera en hacerlo), Moderna, AstraZeneca, Johnson y Johnson y Sinopharm.

Sinopharm y Sinovac son además las primeras vacunas contra el COVID-19 a las que la OMS da esta luz verde sin que previamente hubiera una decisión similar por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, en inglés).

La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis de vacunas antiCovid en todo el mundo.

En noviembre un estudio preliminar publicado en la revista científica The Lancet arrojó que esta fórmula era segura luego que era capaz de inducir una respuesta de anticuerpos en voluntarios sanos de entre 18 y 59 años.

De acuerdo con ese mismo informe, las respuestas de anticuerpos podrían ser inducidas en un plazo de 28 días desde la primera inmunización, administrando dos dosis de la vacuna con 14 días de diferencia.



Rusia pide confiar en eficacia de Sputnik

El gobierno ruso pidió a políticos europeos confiar en las publicaciones científicas de Sputnik V, tras controversias sobre su eficacia. Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores le adjudicó dicha polémica a la propaganda política de competencia desleal.

No obstante, los ensayos finales de la vacuna estarán listos en el mes de octubre de 2021 y los de las demás inmunizaciones certificadas por Rusia; Sputnik, Light, Epi VacCorona y Covid Vaccine, saldrán a principios de 2022.

El Ministerio enfatizó: "Sería aconsejable recordar que se trata de la vida y salud de las personas, más allá de conflictos geopolíticos y ganancias de las compañías farmacéuticas".

Asimismo, respecto a la eficacia de Sputnik V, las autoridades puntualizaron; los usos de la vacuna rusa, fungen como la mejor prueba de confiabilidad. Esto debido a un artículo publicado por un medio británico, donde su escrito respalda la validez de la inmunización. Inclusive, citaron otra publicación realizada por expertos italianos, quienes señalan la seguridad de la dosis, incluida la falta de hospitalización posterior y una buena tolerancia entre las personas mayores de 60 años.

"Estamos contentos de que los científicos reales hayan evaluado altamente la eficacia de nuestra vacuna, es un reconocimiento bien merecido a investigadores rusos", fueron las palabras del gobierno de Rusia. Por su parte, el Ministerio de Salud comentó estar agradecido con la comunidad médica por el transcurso de las etapas de post vacunación y su compromiso con la población. Anteriormente, el jefe del laboratorio del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya en Rusia, aseveró que aquellos individuos inoculados con ambos componentes de la vacuna Sputnik V, no propagan el virus porque este no se está liberando. De igual manera, aseguraron que la inmunización tiene una efectividad de más del 90% en la variante Delta. Sin embargo, expertos estiman que esta misma pierda potencia hasta en un 2.6% contra dicha mutación altamente contagiosa.

Cabe destacar que las dudas sobre la eficacia de Sputnik V contra el coronavirus surgieron a raíz de que la inmunización no fue puesta a prueba en su fase 3; requisito indispensable para cualquier desarrollo médico de esta índole. De acuerdo con los estándares internacionales de salud, todas las vacunas deberán pasar esta etapa para comprobar no son peligrosas. Aun así, ha sido administrada y según señalan revistas médicas y datos oficiales, no presenta efectos secundarios y brinda el 92% de protección contra el virus original.

Actualmente se ha utilizado en más de 65 países, México incluido, y mientras tanto, Rusia sigue en espera de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la apruebe oficialmente.

