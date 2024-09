La NASA revela el verdadero tamaño del universo

Cuando se piensa en el universo, es difícil pensar en el tamaño que tiene, ya que cada día se siguen descubriendo nuevas cosas acerca de este, además de lo que no podemos ver debido a las largas distancias. Sin embargo, la NASA ha hecho una investigación para tratar de medir las dimensiones reales que tiene.

Según los datos recabados por la sonda espacial New Horizons, se pudo actualizar la información de la expansión del universo y se dejaron fuera las estimaciones anteriores, por lo que se logró determinar de qué tamaño es el universo.

Esta información está basada en una medición más concreta del Fondo Óptimo Cósmico (COB) que se ha conseguido y cuyo fundamento se ha publicado en el artículo New Horizons Observations of the Cosmic Optical Background de la revista The Astrophysical Journal.

Cuando se habla del Fondo Óptimo Cósmico se refiere a la luz residual que ha sido emitida por estrellas, galaxias y agujeros negros desde el principio del cosmos. Esta luz acumulada crea un “resplandor de fondo” cósmico. Pero no es posible medir este fondo cósmico desde la Tierra porque hay interferencias del Sol y del polvo cósmico, lo que hace que medir el tamaño del universo sea muy difícil.

Tod Lauer menciona que todas las tentativas de medir la intensidad del COB desde la Tierra han sido complicadas y por esa razón recurrieron a utilizar la sonda New Horizons, la cual se encuentra a una distancia de 8 mil 800 millones de kilómetros.

Para completar esta tarea, la sonda usó su cámara LORRI para capturar imágenes de las regiones más oscuras del universo. Esta información se comparó con los datos infrarrojos del satélite Planck y se pudo estimar la intensidad luminosa del fondo óptico cósmico en 11.16 nanovatios por metro cuadrado por estereorradián.

El valor que se obtuvo coincide con la cantidad de luz esperada de todas las galaxias que se han conocido en los últimos 12 mil 600 millones de años. Asimismo, afirman que no se han omitido importantes fuentes de luz.

