Eclipse Solar 2025: ¿Qué tan visible será en México este 29 de marzo?

Días antes de que el mes de marzo termine, el mundo será testigo de un evento astronómico que no suele ocurrir de forma seguida y que solo será visible desde unos pocos lugares que tendrán la fortuna de apreciarlo. Estamos hablando del eclipse solar que tendrá lugar este sábado 29 de marzo, un fenómeno donde la luna tapará parcialmente al sol, logrando proyectar su sombra sobre diversas regiones del hemisferio norte.

¿El eclipse se logrará apreciar desde México?

El evento comenzará a las 4:44 de la mañana, hora centro de México. Sin embargo, este solo será visible desde el noreste de América del Norte, Groenlandia e Islandia; el norte del océano Atlántico, la mayor parte de Europa, el noroeste de Rusia y desde el norte de África.

Por desgracia, este fenómeno no podrá ser apreciable de forma directa, ya que su trayectoria no alcanzará la región. Pero no te preocupes, si deseas ver el eclipse en vivo, la NASA transmitirá el evento a través de sus canales oficiales.

¿Dónde sí se podrá ver el primer eclipse solar parcial?

No siempre se cuenta con la suerte suficiente como para apreciar un eclipse solar, y aunque México no haya tenido la dicha de presenciarlo en esta ocasión, si te encuentras de viaje en otros lugares, si podrás observarlo.

El eclipse será visible en:

América del Norte: Los madrugadores en el noreste de Estados Unidos podrán ver el amanecer junto con el eclipse ocurriendo al mismo tiempo.

Los madrugadores en el noreste de Estados Unidos podrán ver el amanecer junto con el eclipse ocurriendo al mismo tiempo. Europa: El eclipse se podrá observar hacia media o última hora de la mañana en Europa occidental.

El eclipse se podrá observar hacia media o última hora de la mañana en Europa occidental. África: Quienes estén en el noroeste de África lo verán durante la mañana.

Quienes estén en el noroeste de África lo verán durante la mañana. Asia: Si estás en el norte de Asia, el eclipse será visible por la tarde o al anochecer.

Si estás en el norte de Asia, el eclipse será visible por la tarde o al anochecer. Otras zonas: Partes de Groenlandia, Islandia e incluso vastas extensiones de los océanos Atlántico y Ártico ofrecerán una buena vista. Una pequeña parte de Sudamérica también podría disfrutar del espectáculo.

Si eres de los pocos que tendrán la oportunidad de observarlo presencialmente, recuerda que debes de usar lentes con certificación ISO 12312-2, los cuales están diseñados específicamente para este tipo de eventos astronómicos.

