La NASA quiere crear un inodoro para llevarse a la Luna

Cuando la NASA envíe a los astronautas de regreso a la Luna, necesitarán un lugar para ir al baño cuando lleguen a la superficie lunar. Y para crear el mejor inodoro lunar que el Sistema Solar tiene para ofrecer, la NASA quiere escuchar a los miembros del público que podrían tener ideas sobre la mejor manera de fabricar un baño lunar fácil de usar.

Hoy lunes, la NASA anunció el "Lunar Loo Challenge", una competencia en asociación con HeroX para crear el mejor inodoro espacial para el futuro aterrizador lunar humano de la agencia.

Como parte del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna para 2024, el módulo de aterrizaje llevará a los astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna.

Eso significa que el baño a bordo debe ser versátil: tendrá que trabajar en órbita, donde los astronautas no tendrán peso, y también cuando los astronautas experimenten una sexta parte de la gravedad de la Tierra en la superficie lunar. Y sin mucha gravedad, las cosas pueden ponerse un poco desordenadas si no te preparas.

Después de más de medio siglo de enviar humanos al espacio, la NASA se ha vuelto bastante buena en la construcción de baños espaciales. Pero la agencia quería mirar fuera de la caja, especialmente porque la tecnología del baño ha avanzado mucho aquí en la Tierra. "Queríamos ver qué hay ahí fuera, cuáles son las incógnitas desconocidas y poner el poder de la multitud para encontrar a esos científicos ciudadanos que tienen diferentes perspectivas", señaló Mike Interbartolo, gerente de proyecto para el Desafío Lunar Loo, que está trabajando en Human El Sistema Lunar Lander en la NASA,según el portal The Verge.

La NASA planea otorgar hasta 35 mil dólares en premios, y que el "trono" ganador pueda incluirse en el módulo de aterrizaje.

Y es que, independientemente de lo que se le ocurra a la NASA y al público, probablemente será mucho mejor de lo que los astronautas del Programa Apolo tenían a su disposición. La nave espacial Apolo no tenía baños en absoluto, para orinar tenían que hacerlo en un tubo de goma que transfería el líquido fuera de la nave espacial o a un contenedor de almacenamiento. Si eso suena mal, "hacer del dos" era peor, pues tuvieron que usar bolsas de plástico con anillos adhesivos alrededor del borde que se unían a sus espaldas.

"Fue desastroso", dijo Interbartolo. "No tenía ningún control de olores. La tripulación lo odiaba. No fue fácil sellar bien la bolsa sin que tu amigo tuviera que ayudar. Y esa no es la forma en que queremos volver a la Luna más de 50 años después".

Para mayor información puedes consultar: https://www.herox.com/LunarLoo

AC