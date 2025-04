Diego Luna: el héroe que nunca esperó serlo

El viaje de “Cassian Andor” ha llegado a su final. Un final que, de cierta manera, todos conocimos hace alguno años, cuando el mundo atestiguó la grandiosa odisea que resultó “Rogue One”, una película que abrió un horizonte de posibilidades infinitas en el ya de por sí voluminoso universo de “Star Wars”. No obstante, el final que veremos ahora está situado en el pasado, en la exploración del hombre que se convirtió en líder, en la historia de un contrabandista, un individuo egoísta al que la historia y las condiciones de la galaxia fueron convirtiéndole, poco a poco, en una figura fundamental en la lucha contra el Imperio que desde hace casi medio siglo ha sido el argumento central en la mitología de “Star Wars”.

La segundad temporada de “Andor” representa la despedida de uno de los personajes que más ha dado de qué hablar en la historia reciente de “Star Wars”, y que se dio a conocer en “Rogue One”: un capitán rebelde, de moralidad llena de altibajos, pero tan complejo narrativamente -y siendo además, una de las mejores interpretaciones de Diego Luna-, que se volvió un favorito instantáneo de los seguidores de la “Guerra de las Galaxias”.

En este punto el destino de “Andor” ya es bien sabido: su fallecimiento es fundamental para la destrucción de la Estrella de la Muerte, la terrible arma capaz de erradicar planetas enteros con un disparo fulminante. No obstante, la serie de “Andor” nos lleva a entender cómo un simple contrabandista egoísta llegó a convertirse en un líder de la facción rebelde, y todo lo que tuvo que atravesar para llegar al punto de ser capaz de dar la vida por un bien mayor, y por un futuro que nunca alcanzará a ver.

En entrevista con EL INFORMADOR, el actor Diego Luna comparte lo orgulloso que se siente al haber formado parte de una historia que creció de una manera en la que él no previó cuando dio vida a este personaje por primera vez hace ya casi una década. Una historia que profundizó en el universo de “Star Wars”, y que dejó de lado la típica narrativa de buenos y malos; una historia que se atrevió a contar las múltiples condiciones que conforman un proceso social tan complejo como una revolución armada, una historia que otorgó espacio a todas esas personas de las que hasta entonces no se había hablado en la saga.

“Había que construir un punto de arranque, algo que estuviera lo más lejano posible del hombre que encontramos en ‘Rogue One’”, comenta Diego Luna, respecto al arco narrativo de su personaje. Pues en “Rogue One”, “Cassian” ya es un rebelde decidido a enfrentar al Imperio; y en la serie que protagoniza, “Andor” es la antítesis total de aquel piloto del cual el público se enamoró.

“Eso es lo que nos propusimos a hacer en la primera temporada, crear un arco muy pronunciado donde hubiera una transformación, un cambio, una toma de consciencia. Para eso pasan muchas cosas, ‘Andor’ tiene que atestiguar muchas injusticias, le quitan todo lo que tiene. La historia lo lleva a un punto en donde decide comprometerse con la posibilidad de un cambio, y eso le llega porque entiende el valor y el poder de la comunidad, el poder que te da ser parte de algo más grande. Creo que esa es la enseñanza más grande que se lleva el personaje en esta segunda temporada y que le permite llegar a ser en ese que conocimos en ‘Rogue One’”.

Si bien el tinte político de “Andor” es indiscutible -buena parte de la segunda temporada se focaliza en alianzas y traiciones, en esferas y cúpulas de poder, en juegos mentales que cambian la percepción de la galaxia-, Diego Luna asegura que la serie no buscaba hacer un retrato de nuestros tiempos, aunque reconoce que, si bien la historia está situada en un universo distante, tiene múltiples referentes en el mundo y las sociedades en las que vivimos.

“No buscábamos para nada predecir el futuro. Esta segunda temporada terminó de escribirse hace tres años. Lo que pasa es que tendemos a creer que lo que nos está tocando vivir es único, no aprendemos de los errores del pasado. La historia se repite y se repite y los temas se vuelven recurrentes”, dice el actor.

“Esta historia que sucede en esta galaxia lejana, claro que tiene múltiples referentes del mundo en el que vivimos, pero digamos que los referentes son más sobre la historia que nos ha tocado vivir, la historia que nos han contado, la historia cercana y la no tan cercana. Hay muchos guiños, muchas referencias. Lo que pasa es que cuando hablas de la importancia del trabajo comunitario, cuando te planteas -como nos planteamos con esta serie- contar el surgimiento, el nacimiento de una revolución, pues termina siendo siempre pertinente, y probablemente esta serie si el público la ve en 20 años la encontrará igual de relevante que nosotros hoy”, agrega.

Talento mexicano abriendo las puertas del mundo

Diego Luna nunca creyó que podría llegar a formar parte de una saga que se ha vuelto fundamental en la cultura popular desde hace ya casi medio siglo. Una saga que a lo largo de los años ha logrado enriquecerse de los elementos necesarios para volver creíble un universo ficticio, pues un universo, sea imaginario o no, es variado, lleno de matices y de nacionalidades, de idiomas y de maneras de entender ese mismo universo.

“Cassian Andor” es una muestra del talento mexicano en la saga de “Star Wars” que no se limita a la actuación de Diego Luna, sino que también ha incluido el trabajo de otros artistas de nuestro país.

“Yo nací dos años después de que saliera la primera película de ‘Star Wars’, y han sido muchos años de estar relacionado, primero como espectador en mi infancia con el universo. Después me tocó involucrarme como actor en ‘Rogue One’ y creí que sólo iba a ser una película y que ahí terminaba todo, pero unos años después, nace la posibilidad de hacer ‘Andor’. Nunca de los nunca me lo planteé como una posibilidad en mi vida cuando yo crecí viendo ‘Star Wars’. No parecía que ahí pudiera haber un mexicano, no parecía que yo pudiera proyectarme ahí, me parecía muy ajeno. Pero bueno, me ha tocado que el mundo cambia, que cada vez por suerte la diversidad se retrata más a menudo, y creo que hay que celebrar muchísimo los pasos que ha dado Lucas Film para para renovarse, para plantear nuevos caminos dentro del universo de ‘Star Wars’ y responder a la diversidad que ya conlleva hoy. Este universo tiene ya casi 50 años, entonces generacionalmente. La comunidad es muy, muy vasta y muy diversa y por ende, la propuesta también lo es. Y eso me gusta mucho”.

“A mí me da mucho orgullo, sobre todo porque pude hacer un proyecto que me representa y que me gusta tanto como actor como productor. Pude trabajar con un director mexicano y un fotógrafo mexicano, lo cual a mí me dio muchísimo gusto, porque además de amigos son colegas con los que ya he trabajado y con los que siento mucha empatía, y me dio mucha felicidad poder compartir. Estoy contento con el resultado final y lo que nos planteamos si lo logramos y eso. Eso me hace sentir muy orgulloso y afortunado”, finaliza el actor.

La segunda temporada de “Andor” ya se encuentra disponible en plataformas, con estrenos semanales.

SINOPSIS

¿De qué trata “Andor”?

“Andor” es una serie original de “Star Wars” producida por Lucasfilm que explora los orígenes de “Cassian Andor”, uno de los héroes principales de “Rogue One”.

Ambientada cinco años antes de los eventos de la película, la historia sigue a “Cassian” mientras evoluciona de ser un ladrón cínico y desconfiado a convertirse en un miembro clave de la naciente Alianza Rebelde que lucha contra el régimen opresor del Imperio Galáctico.

La historia que volvió más cercano el universo de “Star Wars”

“Andor” permitió al universo de “Star Wars” expandirse a un rico terreno narrativo que hasta entonces no se había hecho en su amplia mitología intergaláctica. En “Andor” no hay la gloria de “La Fuerza”, ni épicas batallas con sables de luz, ni tampoco villanos legendarios con capaz y voces amenazantes. No: “Andor” se adentra en las vidas de simples seres humanos, personas de todos los días, que viven a la sombra del Imperio y dentro del mismo, que van luchando día con día con sus propias complejidades y claroscuros.

“Cassian Andor” no es siquiera un protagonista, un héroe cuyo nombre pasará a la historia, alguien de quien se escribirán libros; es un individuo que atestigua los múltiples eventos aislados que en su conjunto edifican una revolución y que, por casualidad o por destino, se volverá parte de ella.

Extractivismo, traiciones, hambre y desesperanza, muerte y lágrimas son las cosas que verdaderamente ocurren en una revolución y “Andor” cuenta la historia de los que no son vistos en el universo de “Star Wars”, aquellos a los que nadie escucha, desde la gente que cosecha en planetas pacíficos, hasta la soledad de las élites más acomodadas en la lógica del Imperio; no son más que simples eslabones en un engranaje complejo e inclemente. Así es como lo explica el actor mexicano: “Nos preguntábamos cómo podríamos contar la historia de gente normal, gente como nosotros que de pronto resulta estar en una posición donde se tiene la oportunidad de hacer algo extraordinario sin dejar de ser quienes son, con todas sus complejidades y todas sus contradicciones”, dice Diego Luna.

“No estamos contando una historia de buenos y malos. Estamos contando la historia de una revolución y todas sus distintas facciones. No buscamos idealizar ni romantizar el fenómeno de una revolución, la cual es muy dolorosa, porque nace de la pérdida, de la injusticia, del hartazgo. Había que pintar ese panorama, y entonces había que ser consecuentes con esa visión”, comparte.