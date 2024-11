Inteligencia Artificial: GPT-5 no se lanzará este año

Sam Altman, durante su participaición e un Ask Me Anything (AMA) de la plataforma Reddit, confirmó que la compañía creadora de Chat GPT, no tiene intenciones de lanzar la nueva versión (GPT5) durante los meses restantes del año.

El CEO de Open AI, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la esperada actualización de su Inteligencia Artificial generativa fuera lanzada este año, comentó que en Open AI “Tenemos muy buenos lanzamientos preparados para finales del año, aunque nada que vayamos a llamar GPT-5".

Aún con lo anterior, es de esperarse que la compañía tenga alguna sorpresa para antes de finalizar el año, pues durante esta misma participación, el CEO señaló que se encuentran priorizando el desarrollo de 01 y otras herramientas.

“Todos estos modelos se han vuelto bastante complejos y no podemos lanzar tantas cosas en paralelo como nos gustaría. También enfrentamos muchas limitaciones y decisiones difíciles sobre cómo asignamos nuestro poder de cómputo a muchas grandes ideas"

Proyectos en los que trabaja Open AI actualmente:

Search GPT: Sumándose a la competencia entre Google, Meta y Microsoft, Open AI lanzará su propio buscador web.

01: Este nuevo modelo de IA ya se encuentra en fase de pruebas y está integrado a Chat GPT. Pretende resolver problemas complejos con gran precisión.

Sora: Después de destacarse en la generación de texto, la compañía se encuentra desarrollando un generador de videos a partir de texto.

Finalmente, aún con las constantes demandas de los usuarios por cada vez más y mejores herramientas, el desarrollo de estas, según un reporte publicado recientemente en The New York Times, el hardware disponible comienza a limitar la velocidad en el avance de estos proyectos y el poder de cómputo debe ser superior al actual.

JM