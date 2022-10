La spooky season es algo que a muchos nos llena de emoción, donde tenemos una festividad llena de terror, fiestas, dulces, disfraces, como lo es Halloween.

Si lo tuyo no es salir a pedir dulces ni disfrazarte en la noche de Halloween no significa que no te guste esta temporada, probablemente seas de esas personas que ve cómodo quedarse en casa leyendo, viendo películas, o jugando toda la noche.

Pasar la noche de Halloween con videojuegos de terror no parece una mala idea si te gusta el miedo y lo espeluznante. Hay juegos de terror que están orientados a la acción, algunos que están más enfocados en la narrativa y otros que se inclinan hacia la supervivencia.

Aquí te muestro un listado de los mejores videojuegos de horror disponibles para Nintendo Switch, para que tu noche de Halloween sea de lo más terrorífica.

1. Little Nightmares II

El primero en la lista es título bastante nuevo, la secuela de Little Nightmares.

Hablamos de un juego de plataformas y puzles con una atmósfera aterradora lleno de acertijos sigilosos, que debes resolver uno por uno para continuar el juego.

Todo en él es francamente espeluznante, lo que le da al jugador una sensación de inquietud e incertidumbre todo el juego.

2. Resident Evil Revelations Collection

El segundo en la lista se trata de una colección de juegos de Resident Evil, que devolvieron la serie a sus raíces.

Estos juegos originalmente fueron lanzados después de Resident Evil 5, un juego que fue criticado por centrarse más en la acción en lugar del terror.

Capcom tomó las críticas y las usó para desarrollar la serie Revelations, la cual hace énfasis en los aspectos de terror mucho más que en las anteriores. La colección presenta un juego cooperativo, con ambientación aterradora y muchos acertijos, esta se inclina más por la supervivencia que por la acción.

3. Dead by Daylight

En este juego de terror para varios jugadores, se enfrenta un equipo de cuatro sobrevivientes contra un asesino.

El objetivo como superviviente es escapar de las garras del asesino, y si eres el asesino, por supuesto, tienes que acabar con los supervivientes. Lo que hace que este juego sea tan aterrador es que los movimientos del asesino son casi siempre impredecibles, lo que te mantiene alerta.

4. Outlast: Bundle of Terror

Definitivamente, Outlast no es apto para sensibles. Si bien la mecánica principal del juego implica más a huir y esconderse, las imágenes y la historia son absolutamente brutales, incluso ofensivas en ocasiones.

Este juego va dirigido a un público adulto, ya que se observa más sangre y violencia que en algunas otras en esta lista.

5. Detention

A pesar de ser un título menos famoso, Detention es un juego imprescindible para los fanáticos del terror.

Este juego se presenta desde una perspectiva muy similar a Little Nightmares, pero con una paleta de colores limitada, lo que hace la ambientación más horripilante.

El miedo surge desde el inicio, por el hecho de que no hay mucha música, lo que permite que brille cada sonido. En términos de juego, la mayor parte implica explorar mientras evitas enemigos mortales.

6. Friday the 13th: The Game - Ultimate Slasher Edition

Otro juego multijugador asimétrico, pero, en este caso, se centra en Jason contra un equipo de sobrevivientes.

Al igual que Dead by Daylight, puedes jugar como el villano, Jason, o como los supervivientes, que deben escapar de Jason utilizando trampas y otras armas repartidas por el mapa.

7. Luigi's Mansion 3

Un excelente juego de acción y aventura, a pesar de que la mayoría de las personas no encontrarían la Masión de Luigi aterradora. Sin embargo, es un gran juego lleno de temas espeluznantes perfectos para niños y adultos.

Incluso si no da miedo, no se puede negar que este juego es absolutamente fantástico, gracias a su ciclo de juego satisfactorio, diseño de nivel inteligente y animaciones divertidas.

Ahora tienes diversas opciones para elegir en tu noche de juegos para Halloween, solo o con más jugadores para pasar la festividad de forma divertida y aterradora.

