Guerra de plataformas de videollamadas

Debido a la cuarentena obligatoria o voluntaria que gran parte de los gobiernos del mundo están tomando como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19, los servicios de mensajería y de videollamada han aumentado en las últimas semanas. Esta resulta una oportunidad para las aplicaciones especializadas y ya comenzó una “guerra” entre las plataformas.

Las principales plataformas de videollamadas, Skype, Zoom, HouseParty, Google Duo y las que ofrecen los servicios de mensajería como WhatsApp, Messenger o Hangouts están siendo utilizadas por miles de usuarios alrededor del mundo debido a la necesidad de los usuarios por mantenerse conectados con familiares, tomar clases en línea o realizar home office.

De acuerdo con información de Facebook, las videollamadas y mensajes han aumentado un 50% desde el anuncio de la cuarentena como medida preventiva ante la pandemia. Los números pueden notarse mejor en países como Italia donde las videollamadas en grupo de al menos tres personas crecieron un mil por ciento en marzo; esto porque las medidas restrictivas han sido más fuertes debido a las cifras de fallecimientos en esa nación.

Skype tuvo que recordar a sus usuarios sobre su practicidad gracias a que las videollamadas no necesitan de la app o de una cuenta para acceder. Mediante su cuenta en Twitter, la aplicación ha explicado las simplificaciones realizadas de manera que sea más fácil para cualquier usuario realizar una videollamada.

Zoom ha sido de las plataformas más recomendadas por medios, sin embargo se encuentra en una difícil situación desde que The Washington Post expuso cómo la mayor parte de las grabaciones en la nube de la plataforma no se encontraban tan seguras como se creía, esto debido al etiquetado de las grabaciones era muy similar, lo que volvía susceptible encontrar información sensible en la red o en YouTube.

Otras aplicaciones han realizado cambios para destacarse entre los usuarios, como es el caso de Google Duo con su ampliación de usuarios permitidos en videollamadas de 8 a 12, además de poder realizar videollamadas sin una cuenta de Gmail, sólo con el número telefónico. Cabe recordar que Hangouts, otra aplicación de Google permite sólo 10 personas en video o hasta 25 sólo en audio.

Ya sea una u otra aplicación, cada usuario puede elegir la característica que considere la mejor a priorizar: El número de usuarios que pueden estar en la llamada, la calidad del audio o video, o si tiene características especiales como mostrar la pantalla en caso de clases o juntas de trabajo, o juegos como HouseParty. De igual forma, todos los servicios ayudan a las personas a encontrarse más cercanas en tiempos de distanciamiento social debido a la pandemia por COVID-19.