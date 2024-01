Google anunció a través de su Blog oficial, que ha decidido decirle adiós a 17 funciones de su asistente inteligente, con el fin de convertir al Asistente de voz en una herramienta más útil, dándole prioridad a las experiencias que le gustan a los usuarios.

En comunicado, el gigante tecnológico, detalló "para seguir mejorando tu experiencia y crear el mejor Asistente hasta el momento, estamos realizando algunos cambios para centrarnos en la calidad y la confiabilidad y, en última instancia, facilitar el uso del Asistente en todos los dispositivos".

Además, la compañía señaló que a partir del 26 de enero, los usuarios recibirán una notificación de cuándo ya no estarán disponibles estas funciones al momento que intenten usarlas. En realidad, no hay mucho de qué preocuparse ya que la mayoría son a aquellas que no eran muy utilizadas por los usuarios.

En un listado compartido por Google, se han enumerado en total 17 funciones que serán eliminadas, las cuales son:

1. Reproducir y controlar audiolibros en Google Play Books con tu voz, aunque los usuarios aún podrán transmitir audiolibros desde el dispositivo móvil.

2. Configurar o usar alarmas multimedia, musicales o de radio en dispositivos habilitados para el Asistente Google.

3. Acceder o administrar su libro de cocina, transferir recetas entre dispositivos, reproducir video instructivo de recetas o mostrar el paso a paso de las recetas.

4. Gestión de un cronómetro en pantallas y altavoces inteligentes.

5. Usar tu voz para llamar a un dispositivo o transmitir un mensaje a tu grupo familiar de Google.

6. Usar tu voz para enviar mensajes a través de correo electrónico, video o audio.

7. Reprogramar un evento en Google Calendar con tu voz.

8. Usar el Iniciador de aplicaciones en el modo de conducción del Asistente de Google en Google Maps para leer y enviar mensajes, hacer llamadas y controlar medios

9. Programar o escuchar anuncios de Family Bell previamente programados.

10. Pedir meditar con Calma, ahora los usuarios solo podrán usar proveedores de medios como YouTube.

11. "El control por voz de actividades ya no estará disponible en los dispositivos Fitbit Sense y Versa 3. Necesitará usar los botones de su dispositivo para iniciar, detener, pausar y reanudar actividades. Aún puedes controlar por voz las actividades en Pixel Watches".

12. Los resúmenes de sueño ya solo estarán disponibles en Google Smart Displays.

13."Las llamadas realizadas desde parlantes y pantallas inteligentes no aparecerán con un identificador de llamadas a menos que estés usando Duo".

14. Ver estimaciones de tiempo ambientan en pantallas inteligentes.

15. Consultar itinerarios de viaje personales por voz.

16. Solicitar información sobre tus contactos.

17. "Solicitar realizar ciertas acciones por voz, como enviar un pago, hacer una reserva o publicar en las redes sociales. Aún puedes pedirle al Asistente que abra tus aplicaciones instaladas".

