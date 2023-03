En varias oportunidades los usuarios de Google han denunciado que la plataforma escucha las conversaciones que se tienen en el teléfono. Eso se puede comprobar fácilmente: si hablas de un tema en específico, luego verás como en tu teléfono aparecen publicidades relacionadas a eso.

De esta forma Google termina alterando el algoritmo de búsquedas y resultados en tu teléfono para poder brindar un servicio "personalizado e individual".

Estas escuchas se realizan en el teléfono celular a través de Google Assitant. Si bien es una herramienta útil, muchas veces la misma necesita de permisos que hacen que tu privacidad se vea comprometida y controlada. Por ejemplo, si Assistant utiliza el micrófono del celular, escuchará tus conversaciones todo el tiempo.

Incluso lo hace al detectar la frase "Ok, Google". Es por ello que en el siguiente artículo te enseñaremos cómo lograr que Google no escuche tus conversaciones. El primer paso será desactivar el comando de voz de "Ok, Google". Para ello deberás ingresar en Ajustes, dirígete a Google, accede a la opción de Búsqueda, pulsa sobre Voz, ingresa en Reconocimiento de Voz y luego desactiva la opción de "Ok, Google".

Otra opción es eliminar el historial de audios de tu teléfono, ya que todo lo que dices queda registrado en el teléfono o en la computadora. Una última opción es bloquear el micrófono de Google. Para hacerlo dirígete a Ajustes, Aplicaciones y luego haz scroll hasta encontrar la app de Google. Accede a ella, luego da clic en Permisos y desactiva el Micrófono.

Cualquiera de estas 3 opciones te ayudará a limitar las funciones de Google y de esa forma dejará de escuchar tus conversaciones telefónicas, tus audios de WhatsApp y cualquier otra función que realices de manera auditiva con el teléfono celular.

FS