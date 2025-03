Google Chromecast es un dispositivo que te permite transmitir contenido desde otros dispositivos al televisor, actualmente muchas personas cuentan con este, pero durante tres días presentó fallos, por lo que no se pudo usar, si quieres saber la razón de este error, aquí te lo explicamos.

Google Chromecast: Por esta razón dejo de funcionar

Algunos usuarios del Chromecast segunda generación y del Chromecast audio no pudieron hacer total uso de este desde el 9 de marzo, ya que les aparecía un mensaje con la leyenda "Dispositivo no confiable". Y algunos otros no pudieron hacer uso de su dispositivo después de haber presentado fallas durante tres días, pero el día de hoy el Chromecast ya funciona de manera correcta.

Acerca de los fallos, Google solo mencionaba a los usuarios que no hicieran ningún movimiento, que solo esperaran la solución, aunque algunos no lo hicieron y decidieron restablecer el dispositivo.

Por su parte, la compañía Google dijo que las fallas presentadas en los Chromecast eran debido a "la caducidad del certificado que gestionaba la autenticación", esto significa que varios aparatos se hubieran quedado obsoletos, debido a que estos ya no se podrían conectar a los servidores de Google de una manera segura. Pero esto fue solucionado, ya que la empresa realizó una actualización, con lo que logró que sus dispositivos se pudieran usar con normalidad.

Con el Chromecast tienes la posibilidad de enviar contenido a tu televisor, instalar aplicaciones compatibles y disfrutar de Google TV , por lo que puedes convertir tu televisor convencional, en uno inteligente.

Si quieres adquirir uno lo puedes hacer a través de varios establecimientos.

HS