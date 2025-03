Tarjeta Bienestar: ¿Qué hago si no recuerdo mi NIP?

Si eres beneficiario o beneficiaria de la Pensión Bienestar, Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina o algún otro programa, de seguro te proporcionaron una tarjeta del Banco Bienestar para que puedas hacer uso de ella, pero si no recuerdas tu NIP no podrás retirar tu dinero en los cajeros, pero no te preocupes, aquí te decimos cómo solucionarlo.

¿Qué hacer si no recuerdo el NIP de mi tarjeta Bienestar?

Si no recuerdas tu NIP y quieres recuperarlo o sacar dinero, debes acudir a una sucursal del Banco del Bienestar , una vez que estés en ventanilla debes mostrar tu identificación oficial y la copia del contrato o tarjeta bancaria.

¿Cómo puedo consultar mi saldo de mi tarjeta Bienestar?

Si no tienes oportunidad de asistir a un Banco del Bienestar, pero necesitas saber si cuentas con dinero, para hacerte un espacio e ir, puedes optar por los siguientes medios para consultar el dinero disponible en tu cuenta:

Llamando al 800 900 2000, opción 1 . Después debes ingresar los 16 números de tu tarjeta, seguido de los cuatro números de tu año de nacimiento.

. Después debes ingresar los 16 números de tu tarjeta, seguido de los cuatro números de tu año de nacimiento. Puedes descargar la aplicación móvil y verificar la información desde tu celular.

Si necesitas hacer el cambio de tu NIP y retirar dinero, aquí te dejamos la ubicación de algunas sucursales del Banco del Bienestar:

Juárez

Av. Juárez #549, Guadalajara Centro.

Av. Juárez #549, Guadalajara Centro. Lomas

Av. Revolución s/n Universitaria

Av. Revolución s/n Universitaria Residencial San Elías

C. Normalistas s/n Residencial San Elías

C. Normalistas s/n Residencial San Elías San Andrés

C. Antonio Enríquez s/n San Andrés

C. Antonio Enríquez s/n San Andrés Santa Teresita

C. Pedro Antonio Buzeta #579 Santa Teresita

C. Pedro Antonio Buzeta #579 Santa Teresita San Pedro Tlaquepaque:

C. Huertas #58 Tlaquepaque, Centro

C. Huertas #58 Tlaquepaque, Centro Plaza Las Águilas

C. Adolfo López Mateos #5943, La Calma

C. Adolfo López Mateos #5943, La Calma San Francisco Tesistán

C. San Luis s/n La Magdalena

C. San Luis s/n La Magdalena Sedena

Av. Base aérea militar s/n base aérea militar No. 5

De igual manera, puedes consultar todas las sucursales en la página web correspondiente.

