Uno de los aspectos a considerar cuando tienes un coche, es el mantenimiento de sus piezas y lo relacionado al rendimiento de la gasolina.

Existen una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar dinero al abastecer tu carro de gasolina. Una de ellas consiste en saber cuál es el mejor momento del día para llenar el tanque.

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

A través de X, el Gobierno de la Ciudad de México compartió una infografía respondiendo aquella duda que a muchos conductores nos inquietaba: ¿a qué hora se recomienda cargar gasolina?

De acuerdo con la información, el momento ideal para hacer una parada en la gasolinera es en la tarde, de preferencia a las 6:00 pm, debido a que la temperatura comienza a bajar y, en consecuencia, disminuye la evaporación del hidrocarburo.

ESPECIAL

Pero ese no es el único beneficio, sino que permite disminuir las emisiones de ozono en el medio ambiente. Adicional a esto, recuerda apagar tu vehículo cuando no lo uses, realiza viajes compartidos y cumple con la verificación.

Otras acciones que puedes llevar a cabo para aumentar el rendimiento de la gasolina son:

Manejar a velocidad constante, frenar con el motor y no acelerar abruptamente.

Ventilar el auto, procurando que permanezca fresco y limpio.

No exponer el vehículo a las altas temperaturas, por ejemplo, dejarlo estacionado bajo el rayo del sol.

MV