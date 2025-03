Garry Kaspárov propone cambiar enfoque en la IA para reducir el miedo en la población

En una conferencia llevada a cabo este lunes en el Talent Arena, una feria paralela al Congreso Mundial de Móviles (MWC, en su siglas en ingles) que reúne a desarrolladores y profesionales digitales en el noreste de España, el conocido ajedrecista ruso, Garry Kaspárov, rechazó el miedo a la inteligencia artificial (IA) y subrayó que la clave para hacerle frente consiste en "enfocar bien" esta tecnología.

"La mejor manera de luchar contra el miedo generado por Hollywood", en relación con una rebelión encabezada por las máquinas, "son las películas de Hollywood", ironizó Kaspárov ante un público atento.

Según el ajedrecista y político, la respuesta a este temor pasa por darle a la IA "el ángulo correcto", para que suponga una mejoría de las capacidades humanas. Para explicar su estrategia utilizó el ejemplo de la función de un telescopio.

"¿Qué hace un telescopio? Aumenta nuestra visión, pero para que funcione, tenemos que enfocarlo hacia las estrellas. Si lo ponemos hacia abajo, veremos la suciedad", señaló. De esta forma, el ajedrecista defendió que una IA debe transitar de 'artificial' a 'aumentada', a partir de una visión de "colaboración" con la humanidad.

Kaspárov sostuvo que las máquinas "no tienen que ser perfectas, tan sólo mejores" y también puso como ejemplo el ajedrez porque, para ganar a un rival humano, la tecnología "no tiene que resolver el juego", sino caer en "algunos" fallos y ser "mejor" que su rival.

Precisamente, el ajedrecista fue derrotado en el tablero por un ordenador, el Deep Blue de IBM, en 1997. "¿Deep Blue era inteligente? No, era tan inteligente como vuestro reloj despertador", comparó, y añadió que "tenía que ser suficientemente bueno como para cometer algunos errores, como hizo".

Seguidamente, Kaspárov mostró una ilustración de Barcelona elaborada con IA, pero avisó de que esto no supone que la herramienta "sea creativa". "Para ser creativo, tienes que saber lo que quieres, te tiene que preocupar algo. La máquina no quiere nada y no se preocupa de nada a no ser que se lo ordenemos nosotros", explicó.

Para finalizar, el ponente recordó que, en el pasado, las innovaciones han hecho "más fuertes y más rápidas" a las personas. "Las máquinas nos deberían hacer más inteligentes, por lo que no estamos siendo reemplazados, sino ascendidos", aseguró.

