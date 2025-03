Las pilas alcalinas no son recargables, ya que solo se pueden usar una vez y se recomiendan para los dispositivos de bajo consumo, por ejemplo los controles remotos, linternas, relojes de pared, juguetes , etc. Si quieres comprar unas, pero no sabes cuál es la mejor opción, aquí te dejamos el resultado de un estudio acerca de las pilas que hizo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cuál es la mejor marca de baterías alcalinas?

Aquí te dejamos el precio, cantidad y duración promedio de batería en un juguete motorizado, que tienen varios paquetes de pilas en el mercado, para que puedas elegir la más conveniente para ti.

Duracell: MN 1500B6

Cantidad : 6 pilas.

: 6 pilas. Precio : 186 pesos, 31 pesos cada una.

: 186 pesos, 31 pesos cada una. Duración promedio: 6 horas, 8 minutos.

Energizer: AA BP6 UPN-175218

Cantidad : 6 pilas.

: 6 pilas. Precio : 173 pesos, 29 pesos cada una.

: 173 pesos, 29 pesos cada una. Duración promedio: 6 horas, 4 minutos.

Radioshack: 72299

Cantidad : 4 pilas.

: 4 pilas. Precio : 70 pesos, 17.50 pesos cada una.

: 70 pesos, 17.50 pesos cada una. Duración promedio: 5 horas, 52 minutos.

Steren: BAT-AA40

Cantidad : 40 pilas.

: 40 pilas. Precio : 410 pesos, 10.25 pesos cada una.

: 410 pesos, 10.25 pesos cada una. Duración promedio: 5 horas y 35 minutos.

Ya que tienes la anterior información, puedes escoger la que te ofrezca un mayor tiempo de uso a un menor precio, si vas a comprar alguna, aquí te dejamos unos consejos:

Adquiérelas en lugares establecidos , así evitas que estén contaminadas en su interior.

, así evitas que estén contaminadas en su interior. Verifica la fecha de caducidad y opta por la que sea más lejana.

y opta por la que sea más lejana. Revisa que el comercio donde las vayas a comprar tengan las pilas en un lugar fresco y sin luz del sol .

. Si no utilizarás un aparato por un tiempo, retira las pilas .

. Al desecharlas hazlo en contenedores especiales.

