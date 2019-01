Gadgets para tener en la mira durante 2019

Hoy en día, aunque no seamos fans de la tecnología vivimos atentos a las novedades de las diferentes industrias de entretenimiento. Son múltiples los espacios de nuestra vida cotidiana que se ven favorecidos de los avances tecnológicos, desde los teléfonos celulares, las pantallas o los accesorios que facilitan nuestra existencia. Aquí te presentamos algunos de esos objetos del deseo que marcan el presente tecnológico del mundo.

La llegada del 8K

Hace ya más de un decenio cuando se popularizó el término de teatro en casa apenas y se soñaba con una tecnología capaz de emular realmente las características de la gran pantalla en los cines. Pero en la actualidad el audio y video han evolucionado a tal punto que ahora podemos de verdad experimentar el cine en casa. Un ejemplo por venir es la QLED de Samsung, una pantalla que tendrá la calidad de 8K (el doble de lo que estamos habituados en alta tecnología). Presentado en la feria de IFA 2018, en Berlín, la compañía presumió un aparato de 85 pulgadas, aunque los tamaños disponibles comienzan en las 65 pulgadas. La resolución llega hasta los 4 mil nits.

La otra realidad

El futuro no está aquí: está en lo virtual. Ya hay producción de los llamados “headsets” de realidad virtual (VR), con fabricantes como Sony, Samsung, Oculus y Lenovo. La tendencia esperada es que esta nueva ventana a la hiperrealidad vinculada a internet crezca gracias a la competencia y la reducción de los costos de producción. Por el momento, entre los fabricantes con piezas más asequibles está Samsung, con su producto Gear VR, con un precio poco mayor a los cien dólares en el mercado estadounidense (un precio asequible a diferencia de los competidores HTC, con ejemplares en 800 dólares).

Hacia las pantallas plegables

A la par de la IFA, feria teutona de tecnología, otro escaparate para las novedades tecnológicas es la Mobile World Congress (MWC), más centrados en la telefonía móvil. Entre los hitos esperados para la próxima edición, a llevarse a cabo en los primeros meses de 2019, están las pantallas plegables. Uno de los presuntos protagonistas de esa siguiente evolución en los celulares será Huawei, empresa china que ha irrumpido en los últimos años en el mercado internacional. Otras empresas (como Samsung) ya han presentado la pantalla plegable, mas no el modelo del celular en la que la lanzarán.

Para el Face…

El vocablo selfie fue la palabra del año en 2013, según el diccionario Oxford. La ponderación no ha sido exagerada, pues los selfies han ganado mayor popularidad y se han establecido en la vida cotidiana y el imaginario de los usuarios de la tecnología. Por lo tanto, la evolución tecnológica no iba a dejar pasar la oportunidad, y no hablamos de los “selfie sticks”, sino del AirSelfie, un drone para una mejor perspectiva, vinculado y controlado desde el propio celular.

Suma el OLED

Los más beneficiados de las competencias entre las empresas siempre seremos los usuarios, pues lo que una lanza suele tener su contraparte en la fábrica de enfrente. Esto sucede con las pantallas de 8K, pues LG presentó igualmente su modelo en la pasada IFA. La marca originaria de Corea del Sur mostró un ejemplar de 88 pulgadas, con capacidad para reproducir las imágenes con 33 millones de pixeles. La tecnología es OLED, a diferencia de la de Samsung con QLED.