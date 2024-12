Estos son los modelos de iPhone que se quedarán sin WhatsApp en 2025

La permanencia de WhatsApp en algunos dispositivos de iPhone está en peligro, pues se prevé que la aplicación podría dejar de funcionar en ciertos modelos a partir del 5 de mayo del 2025. Este suceso impactaría a los celulares que no puedan actualizarse a iOS 15.1.

A pesar de los pronósticos, hasta el momento, WhatsApp no ha confirmado oficialmente esta información. Por otro lado, en su página de App Store, la aplicación de mensajería señala compatibilidad con dispositivos que ejecuten iOS 12.0 o versiones posteriores.

Para saber si tu iPhone no se quedará sin WhatsApp el año entrante, es fundamental que conozcas cuál es la versión de iOS que tiene.

¿Cómo puedo saber qué versión de iOS tiene mi iPhone?

Para saber cuál es la versión de iOS de tu dispositivo sigue los siguientes pasos:

Ve a "Configuración"

Desliza hacia la parte de abajo y da clic en "General"

Selecciona "Información"

Buscar "Versión de software"

¿Qué modelos de iPhone se quedarán sin WhatsApp en 2025?

La mensajería de WhatsApp deja de estar disponible en algunos dispositivos con el pasar del tiempo, debido a que las actualizaciones de la aplicación requieren sistemas operativos más modernos para poder ejecutarse y garantizar las últimas funciones, así como los mecanismos de seguridad más recientes.

Entre las ventajas más recientes se encuentran los "me gustas" y reacciones a estados de 24 horas; guardar contactos en WhatsApp (no solo en el dispositivo); transcripción de mensajes de voz; y borradores de mensajes que se estaban redactando pero no fueron enviados.

De este modo, los dispositivos en los que ya no se podría usar WhatsApp para el siguiente año incluyen al iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, además del iPhone 5 y iPhone 5c.

¿Qué hacer si mi celular ya no es compatible con WhatsApp?

Cuando un dispositivo móvil ya no puede estar al corriente de las actualizaciones de WhatsApp y, por ende, ya no le es posible ejecutar la aplicación, es recomendable tomar medidas antes de que llegue la fecha límite.

En primer lugar, se recomienda hacer una copia de seguridad de los mensajes con el siguiente procedimiento: ‘Configuración’ > ‘Chats’ > ‘Copia de seguridad’ dentro de la aplicación y seleccionar ‘Realizar copia ahora’. Así, a la hora de cambiar de dispositivo podrás recuperar tus mensajes.

Otra medida es explorar otras aplicaciones de mensajería como Telegram o utilizar WhatsApp Web o su aplicación de escritorio para poder seguir accediendo a sus beneficios.

