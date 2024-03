Estos son los mejores trucos para encontrar vuelos baratos

Viajar es una de las actividades más atractivas, ya sea como actividad de reacreación, para temas de educación, de salud, etc. y una de las preocupaciones usuales es el gasto que estos implican, por lo que hoy te daremos algunos tips para ahorrar algunos pesos en los boletos de avión.

Al momento de viajar hay que considerar muchas cosas al rededor de este: viaje, transporte, hospedaje, comida, entre otras cosas, por lo que contemplar los gastos que todas estas necesidades van a requerir se puede volver un dolor de cabeza. Sin embargo, encontrar vuelos baratos es una realidad mucho más cercana de la que se podría pensar, y siendo clave para nuestra movilidad por el mundo, hoy te diremos cómo conseguir boletos de avión que se ajusten a tu presupuesto.

Muchos de los precios se ven afectados y modificados según las aerolíneas y la demanda de los vuelos, no hay un truco que sea 100% efectivo, pero si facilitarán la búsqueda de estos llamativos precios.

Tip 1 "Navega en webs recomendadas y buscadores en donde encontrarás vuelos accesibles"

Aunque pareciera seguro y confiable buscar en las webs oficiales de las distintas aerolíneas, no es la mejor opción al momento de buscar vuelos más baratos.

Uno de los buscadores de vuelos recomendado es Skyscanner, en este sitio podrás encontrar precios bajos, además de poder visualizar los días más baratos para viajar dependiendo el mes en el que se pretenda hacerlo. Además de te ofrece la facilidad de activar notificaciones en caso de que los precios bajen, aumentando la posibilidad de encontrar un precio bajo.

Otro buscador de vuelos recomendado es Kiwi, este sitio te ofrecerá todas las combinaciones de aerolíneas posibles para darte como resultado la ruta más barata, incluso dando precios más bajos que Skyscanner. Un plus de este sitio es que también te brindará opciones de seguros de viaje.

Entre otras opciones para la cacería de vuelos baratos estan: Cheapoair, Kayak y Google Flights, que serán una gran opcón, sobretodo si cuentas con flexibilidad en las fechas.

Tip 2 "Busca aerolíneas locales y low-cost"

Al momento de buscar vuelos, ten en cuenta siempre las aerolíneas locales y las low-cast del país o continente al que deseas viajar (cada lugar cuenta con sus propias compañías), que si bien, no ofrecen todas las comodidades (como la facturación del equipaje, espacio entre asientos más pequeño o el no servicio de comida durante el vuelo) suelen tener los precios más económicos.

Tip 3 "Si tus fechas son flexibles conseguirás vuelos más baratos"

En distintos buscadores lo más recomendado es que haya accesibilidad de fechas, ya que aunque se traten de dos o tres días de diferencia, el ahorro y precio es muy significativo. Estos sitios cuentan con la opción de "cualquier momento/mes" lo que te ofrecerá una amplia gama de opciones de vuelos y precios en distintas épocas del año.

Tip 4 "Ser flexible con los destinos te ayudará a conseguir viajes internacionales más económicos"

Así como el tip anterior, si hay flexibilidad en los destinos a los que deseas viajar a través de la opción "cualquier lugar" en los buscadores, será muy probable que encuentres vuelos bastante accesibles.

Tip 5 "Puedes encontar vuelos más baratos por la cercanía del aeropuerto"

En ocasiones la opción de tomar un vuelo en un aeropuerto que no sea el de tu ciudad puede ser una gran decisión, ya que, puede que en otras ciudades cercanas a la tuya (es decir, que puedas moverte en coche o en autobús) estén ofertando vuelos más baratos y la movilidad a esas ciudades en otros medios de transporte harán que el ahorro sea mucho mayor.

Tip 6 "Si viajas en fechas poco llamativas para otras personas, encontrarás más opciones baratas"

Existen fechas y horarios que suelen ser poco atractivas para la mayoría de personas que quieren realizar un viaje por ejemplo la primera hora de la mañana, o por las noches. Al igual que fechas que suelen ser de alta demanda, por ejemplo, viajar después de Navidad o durante temporadas bajas será más barato por la poca demanda.

Tip 7 "Comprar dos vuelos de ida pueden ser más baratos que comprar un boleto de ida y vuelta"

En la búsqueda de los vuelos más baratos, una opción creativa es que en lugar de comprar un boleto de ida y vuelta en la misma aerolínea, es comprar dos de ida en diferentes aerolíneas, es decir uno de ida a tu destino y uno de ida (que en realidad es de regreso) de tu destino a tu ciudad.

Tip 8 "Regresa desde otro aeropuerto"

Cuando vayas a regresar de tu destino, volver de un aeropuerto diferente del que llegaste puede resultarte más barato ya que puede varias opciones y presupuestos.

Tip 9 "Planifica tus conexiones para encontrar vuelos económicos"

Aunque resulten muy cómodos los vuelos directos, en muchas ocasines comprar boletos de avión en los que se incluyan escalas puede ser más barato. Para aplicar este tip es importante tener una organización de vuelos que no comprometa a alguno, dejar un espacio de tiempo considerado entre las conexiones de vuelo evitará que pierdas alguno de ellos e incluso ese tiempo de sobra te puede servir para conocer la ciudad en la que se hizo la escala.

Para no arriesgarse demasiado puedes utilizar los buscadores de Kiwi o Airwander, que al resservar garantizan tu conexión de vuelos (incluso si son distintas aerolíneas), en este último está la opciones de dejar varios días de margen si así lo desearas.

Tip 10 "Activa las alertas para encontrar vuelos baratos"

Si tienes las fechas exactas del viaje que vas a realizar, activar las alertas y notificaciones será de gran apoyo, ya que a través de ellas te enterarás si un vuelo ha bajado su precio el día que lo requieres.

Tip 11 "Apóyate de aplicaciones para reservar en el momento justo"

Una aplicación que se recomienda utilizar es Hooper, esta te permite visualizar los precios que se han ido registrando o proyectando en el vuelo que deseas realizar, al generar una proyección de precios podrás hacer la reservación en el momento justo que se prevé que bajen y asegurar un ahorro de hasta el 40%.

Tip 12 "Captura el error en el precio de aerolíneas"

Una forma fácil de conseguir un vuelo barato es cazar el precio que por error ha sido publicado por alguna aerolínea, por lo que accidentalmente será mucho más barato de lo que suele serlo. La desventaja de realizar esta compra es que si la aerolínea detecta el error proceda su anulación. Sin embargo si realizar la compra y no se anula, habrás conseguido la mejor oferta en vuelos, algunas págunas web que detectan estas tarifas son:

Tip 13 "No te esperes a esa oferta de vuelo que quizá nunca llegue"

Si tienes fechas y lugar de destino establecidos, lo más recomendale es comprar los vuelos con antelación, es decir de 6 a 12 meses, ya que es más probable encontrar ofertas con un intervalo de tiempo amplio que a unas pocas semanas de la fecha.

Tip 14 "Si compras boletos para una sola persona encontarrás mejores ofertas"

Es mucho más probable que en aerolíneas locales o low-cost encuentres boletos individuales, ya que si buscas boletos para 2 pasajeros o más, las aerolíneas ofrecerán asientos que estén juntos, pero si eliges un sólo asiento habrá más opciones económicas, y, aunque viajen en grupo y no se sienten uno al lado del otro, podrán conseguir precios mucho más baratos en asientos separados/individuales.

Tip 15 "Corrobora si es más barato comprar vuelos en otras monedas"

Es común que al comprar un boleto de avión realices el pago con la moneda el país en el que resides, sin embargo, existen varias aerolíneas que permiten el pago en otra moneda, al igual que tarjetas que hacen este cambio, investiga las opciones para este movimiento, una tarjeta es la Tarjeta N26.

Tip 16 "Utilizar las millas aéreas y tarjetas de crédito te permitirá obtener descuentos"

Cada vez que realizas un viaje puedes generar puntos (llamados millas) si estás afiliado al programa de fidelización de una aerolínea, lo que te permitirá obtener descuentos. Con las tarjetas de crédito funciona igual, los pagos que realices con estas tarjetas acumularás puntos que podrán ser canjeados por vuelos (como la Travel CLub y la American Express).

Tip 17 "Rechaza los extras"

Piensa en tus necesidades durante el vuelo, en algunas aerolíneas, sobretodo en las low-cost, te proponen pagar un costo extra por elegir asiento, facturar equipaje, llevar la maleta en cabina, etc. Rechazar esos extras y acoplarte al asiento que te asignen, llevar el equipaje necesario, entre otras cosas, hará que ahorres todo el dinero posible.

Tip 19 "Considera otras opciones que no sean volar"

Revisa todas las opciones de transporte que tienes para llegar a tu destino, ya que en ocasiones considerar viajar en autobús, tren o ferry saldrá mucho más barato que solamente considerar viajar en avión.

Tip 20 "No te obsesiones con encontrar el boleto más barato"

Apóyate en los tips que aquí desglosamos, en los buscadores y aplicaciones, pero no caigas en la conducta obsesiva de encontrar y conseguir los vuelos más baratos siempre, pasar horas frente a tu dispositivo electrónico o tener cambios emocionales significativos al no dar con lo que buscas no son señales postivas.

