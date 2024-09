Epic Games Store regalará 4 juegos para la segunda y tercera semana de septiembre

Desde su lanzamiento, la tienda digital ha estado regalando videojuegos gratis para sus usuarios, los cuales pueden reclamar durante los días asignados y tenerlos guardados en sus bibliotecas por siempre.

La compañía dio a conocer cuáles serán los títulos que estarán regalando a los jugadores durante la segunda semana de septiembre y principios de la tercera.

¿Cuáles juegos estarán disponibles?

Los primeros videojuegos que podrán obtener totalmente gratuitos son Sniper Ghost Warrior Contracts y Football Manager 2024, que estarán disponibles desde el 5 hasta el 12 de septiembre.

Sniper Ghost Warrior Contracts : es un juego en el que tomaremos el rol de un francotirador que debe de cumplir con distintos contratos y viajar a diversos sitios para completar los objetivos.

: es un juego en el que tomaremos el rol de un francotirador que debe de cumplir con distintos contratos y viajar a diversos sitios para completar los objetivos. Football Manager 2024: es un juego que trata sobre el fútbol, en el que se puede crear un equipo y competir contra los rivales, además de usar estrategias para dirigir a los jugadores y ganar.

LEE TAMBIÉN: Xbox anuncia una presentación para la Tokyo Game Show 2024

Los otros dos títulos son Rugrats: Adventures in Gameland y Super Crazy Rhythm Castle, los cuales estarán disponibles a partir del 12 hasta el 19 de septiembre. Pero lo interesante de Rugrats: Adventures in Gameland es que su fecha de lanzamiento fue hoy, 10 de septiembre, por lo que los jugadores no tendrán que esperar mucho para obtenerlo en la tienda digital de Epic Games Store de manera gratuita.

Rugrats: Adventures in Gameland : es un juego de aventuras 2D en el que podrán jugar como uno de los icónicos bebés de la caricatura, ya sea como Carlitos, Tommy, Fili o Lili. Se puede jugar tanto en solitario como en modo cooperativo.

: es un juego de aventuras 2D en el que podrán jugar como uno de los icónicos bebés de la caricatura, ya sea como Carlitos, Tommy, Fili o Lili. Se puede jugar tanto en solitario como en modo cooperativo. Super Crazy Rhythm Castle: es un videojuego de acción y aventuras, en el que tienes que resolver diversos acertijos y presenta elementos de ritmo. Se puede jugar en modo cooperativo e incluye más de 30 canciones de distintos géneros musicales.



GG