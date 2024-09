Xbox anuncia una presentación para la Tokyo Game Show 2024

Después de la grandiosa aparición de Xbox en la Gamescom 2024, en la que fue el ganador del mejor stand en exposición durante toda la feria, también llegará a Japón y planea sorprender a los asistentes con las mejores novedades.

Xbox, al ser una de las compañías más grandes, planea mostrar contenidos de Xbox Games Studios y los juegos que llegarán a Xbox Game Pass, Activision, Bethesda y Blizzard Entertainment. Además de juegos de socios externos que tienen sede en Japón y en Asia.

¿Qué se puede esperar de las presentaciones?

Este año, la Tokyo Game Show se celebrará del 26 al 29 de septiembre en Makuhari Messe en Japón. Por lo que Xbox ha anunciado que tendrá una presentación para el día 26 de septiembre a las 4:00 am hora de México. Se podrá ver en el canal oficial oficial de la Tokyo Game Show en YouTube y tendrá subtítulos al español. Aunque la presentación es en la madrugada, quedará grabada en dicho canal.

Se mostrarán contenidos que saldrán en los próximos meses, tales como Call of Duty: Black Ops 6, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle y Microsoft Flight Simulator 2024. Pero se espera más protagonismo de las compañías japonesas como SEGA y Square Enix, ya que Xbox afirmó que será una presentación enfocada en juegos para el público japonés y con géneros más centrados para dicha región, como los JRPGs.

La retransmisión del año pasado duró un aproximado de 40 minutos, así que se espera que tenga una duración parecida, por lo pronto, aún no han dicho cuánto durará en esta ocasión.



