Elon Musk: En qué consiste Neuralink, la nueva prioridad del magnate de Tesla y SpaceX

Desde 2016, la empresa de Elon Musk, Neuralink ha estado trabajando en una interfaz cerebro-máquina implantada, la cual busca conectar la mente humana a través de Internet. Todo con la intención de ayudar a las personas con lesiones cerebrales a corto plazo y reducir el riesgo de IA para la humanidad a largo plazo.

Sin embargo, la competencia se hizo presente a través de la compañía Synchron, un desarrollador de implantes de microprocesadores cerebrales. Empresa que obtuvo primero el permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar test de su producto en seres humanos. Cabe señalar, la firma de Elon Musk hasta el momento solo ha podido experimentar con animales; en específico un mono macaco que pudo controlar el cursor en un videojuego de Ping-Pong. En ese sentido, Neuralink comenzó los trámites en 2019 para recibir la aprobación de la FDA y poder utilizar su innovación en personas en 2020.

Pero fue hasta enero de 2022 que la firma comenzó a buscar un director de ensayos clínicos quien pudiera supervisar las pruebas del dispositivo médico en humanos. Hasta ahora, no ha sucedido e incluso la propia FDA no ha revelado qué tan avanzado está Neuralink en el proceso de obtener su aprobación. Ante esta situación, medios reportaron que Elon Musk se puso en contacto con la compañía Synchron, pero aún no está claro si es para una colaboración, asesoría o una posible inversión. De acuerdo con la prensa internacional, este acuerdo puede estar inclinado hacia una posible inversión debido al lento progreso de la compañía científica de Musk.

Neuralink es la primera empresa en desarrollar una interfaz cerebro-máquina o implante neural que permite controlar cualquier dispositivo con la mente. A grandes rasgos, se insertan hilos a escala micrométrica en áreas específicas del cerebro cuyo fin es controlar el movimiento. Cada uno de estos hilos o membranas está integrado por diversos electrodos y los conecta a un implante nombrado por la compañía como Link. Los hilos del Link son tan finos y flexibles que no pueden ser insertados por la mano humana, por tal motivo, la empresa también está construyendo un sistema robótico neurocirujano.

Todo con la intención de poder emplearlo para insertar de manera rápida y eficaz cada uno de estos hilos exactamente donde deben estar. Hasta el momento no está clara la intención que tiene Elon Musk sobre el acercamiento con la empresa Synchron, pues ninguna de las compañías se ha pronunciado en este aspecto. Al igual que Neuralink, Synchron está interesada en brindar a las personas con movilidad limitada la capacidad de controlar dispositivos, un aspecto disruptivo de la empresa del hombre más rico del mundo.

FS