El desarrollo inclusivo: Los obstáculos de ser neurodivergente

Ser neurodivergente te llena automáticamente de etiquetas que solo promueven el estigma, las más dañinas siendo frases como “son personas más inteligentes”, expectativas por parte de maestros que son difíciles de lograr, o “funcional y disfuncional”, la cual es especialmente nociva, pues las neurodivergencias son un espectro; no podemos clasificar en blanco y negro un arcoíris, en el momento en el que no cumples sus supuestos (por necesitar herramientas o acomodaciones) eres catalogado como disfuncional, esto nos obliga a mimetizar a otras personas y actuar “normal” según la sociedad neurotípica.

La mimetización genera ansiedad, depresión o incluso deriva a otros trastornos disociativos, al final, es vivir como una persona que no eres y suprimir tu reacción ante estímulos estresantes; se nos inculca desde pequeños, que lo que sentimos es erróneo o exagerado, en especial cuando creces sin un diagnóstico; este es más importante de lo que se cree, confirma que lo que sentimos es válido y real, genera pertenencia y nos da confianza.

En el entorno educativo, al ser un ambiente abrumador incluso para los neurotípicos, nos es aún más complicado cumplir con los estándares académicos, ya que no se nos brindan las herramientas adecuadas; Se nos recrimina injustamente por las adaptaciones que necesitamos para sobrevivir a nuestro alrededor, nos ponen miles de trabas para tramitarlas, sin mencionar que la mayoría de las personas neurodiversas han sufrido de algún tipo de acoso escolar, sin mucha acción por parte de directivos, y no ayuda en lo absoluto la casi nula educación que se nos imparte sobre las diferencias neurológicas.

No debería ser tan complicado tener acceso a un diagnóstico.

No debería ser tan difícil obtener herramientas de supervivencia.

No deberíamos de tener que exigir respeto a diario.

La inclusión, empieza en el acceso a las herramientas necesarias, desde la educación que se nos da en el ámbito escolar, en dejar de querer vernos como iguales, no lo somos, somos diferentes y diversos, pero no inferiores.

Prioricemos la salud mental, modifiquemos los sistemas educativos y estemos orgullosos de nuestra diversidad.

Neurodivergencias, reconocimiento y desarrollo

Alicia Abundis Gutiérrez

Históricamente, se ha tendido a clasificar a las personas neuro divergentes con ciertas etiquetas, situación que ha provocado tratos diferentes y divisiones. Sin embargo, en los últimos años se han levantado discusiones sobre la importancia de reconocer las neurodivergencias como una condición natural más allá de una enfermedad o trastorno, discusiones que han ayudado a buscar condiciones equitativas a todas y todos.

Desde esta perspectiva, los espacios de desarrollo de habilidades personales y profesionales han sido uno de los principales puntos de discusión en cuanto a personas con neurodivergencias pues estas deben poder acceder como parte de su derecho al libre desarrollo.

En esta ocasión tuvimos la fortuna de entrevistar a Alicia Abundis Gutiérrez, Doctora en Psicología Experimental y Neurociencia Cognitiva del Comportamiento por la Universidad de Granada, España. Es profesora investigadora en La Universidad de Guadalajara, en CUValles y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Alicia se define a sí misma como una persona muy curiosa e inquieta, y fascinada por descubrir cosas nuevas. Considera que uno de los consejos o aprendizajes más poderosos que ha obtenido de la vida es el no darse por vencida, el seguir luchando hasta lograr sus objetivos. Para ella, la fidelidad a sí misma, a sus sueños, propósitos e ideas es uno de los valores más importantes.

ESPECIAL

Alicia nos contó que algo que le encanta de la psicología es como el cerebro juega un papel muy importante en las diferencias entre las personas “Me fascina ver como los humanos somos tan diferentes, como una misma experiencia puede generar una multitud de sensaciones y reacciones pues los filtros de tu realidad son tus propias creencias, valores, etc”

Ella clasifica las neurodivergencias como “diversidades de funcionamiento neurológico”, lo que significa que estas no son malas por sí mismas, son normales e implican únicamente diferencias en las maneras de procesar la información. “Así como existen diversidades en muchas áreas del ser humano, también existen a nivel neurológico, y no significa que esté mal o que sea un defecto, tal vez “funcionan” de forma diferente, pero esto no significa que tengan una categoría menor como humanos”

Para Alicia, una parte muy importante en los espacios de desarrollo respecto a las personas neurodivergentes es el reconocer que existen las diversidades independientemente de si es a nivel neurológico, o a nivel emocional, cultura, de creencias. Se trata de reconocer que vamos a ser diferentes en muchos sentidos, entonces “ya no se habla desde un “yo tengo que incluir en este espacio donde estamos los “normales”, sino que son espacios donde tus formas y mis formas son bienvenidas”

Es importante reconocer que incluso dentro de las neuro divergencias existen personas con necesidades diferentes, por lo que se dificulta el crear estrategias que sirvan a todos, por lo que se requiere una reforma a muchos niveles, desde planeación hasta ejecución, “Sería super bonito tener instituciones educativas que puedan ofrecer distintos escenarios, distintos tipos de material, distintas experiencias, pero es complejo. Además, una inclusión no solo desde la institución o desde los profesores, es una cuestión de empatía entre los mismos estudiantes

Es muy difícil que haya espacios de desarrollo donde se den respuestas a todas las necesidades, pero es necesario que estos espacios tengan un esfuerzo institucional por buscar las formas de establecerlas en sus prácticas y procesos cotidianos.

Mensaje Mar Adentro

“Identifiquen bien sus fortalezas, aquellas cosas en las que son muy buenos y que además les guste, que les encanta y enfóquense en eso, porque eso es algo a partir de lo cual pueden ofrecer mucho al mundo y a ustedes mismos. También identifiquen sus debilidades, no solo se trata de ser buenísimo o buenísima para algo, atiendan sus puntos débiles porque en su vida van a estar presentes. Se trata de reconocer que todos tenemos algo que ofrecer, todos tenemos algo positivo, grandioso”.

HISTORIAS DE ÉXITO QUE TRASCIENDEN

Autistas de México A.C.

Autistas de México AC es una Asociación Civil, sin fines de lucro, que busca brindar herramientas a las personas dentro del espectro autista para lograr su inclusión plena dentro de la vida social, laboral y familiar de una manera digna. Trabajamos con una perspectiva de derechos humanos, de género, respetuosa y desde el paradigma de la neurodiversidad

Parten del entendimiento que enfrentan como colectivo para tener acceso a los ajustes razonables que les permitan la vida digna.

ECOS DEL DEBATE

“La importancia de incluir a las personas neurodivergentes en espacios de desarrollo”

La diversidad no solo existe en la naturaleza o en las culturas, se extiende al campo neurológico. Las personas que aprenden procesan y se conducen fuera de la norma son llamados neurodivergentes. Su manera de ver el mundo y sus talentos permiten que nos abramos a nuevas formas de pensamiento, soluciones y enfoques que impulsan la innovación y el progreso continuo.

Incluir a personas neurodivergentes en espacios de desarrollo es esencial para mitigar los estigmas.

Todos merecemos ser escuchados, valorados e incluidos en espacios que promuevan nuestro desarrollo personal y profesional, sin importar cómo nuestras mentes funcionen.

Los espacios deberían brindar las herramientas para la inclusión e igualdad de oportunidades hacia personas neurodivergentes.

La educación, la inclusión y el respeto son esenciales para vivir en una sociedad en la que cada cabeza es un mundo distinto

Paola Michelle Ambriz Soto, Debatiente Mar Adentro

“Mi ambición ha sido siempre hacer realizables los sueños”

- Bill Gates (neurodivergente)

Personalmente apoyo a la inclusión de personas neurodiversas en estos espacios. En algunos casos los rasgos propios de su condición podrían ser explotados para bien, de igual manera al igual que cualquier integrante en estos espacios tendrían un área de oportunidad muy buena para su crecimiento personal y profesional.

ESPECIAL

No olvidemos las aportaciones de personas neurodiversas, siendo personajes importantes en la historia que impactaron significativamente al mundo; gracias por tanto Isaac Newton, Beethoven y Charles Darwin. Prueba histórica de la relevancia y capacidad que tienen estas personas.

Jorge Cárdenas Blanco, Debatiente Mar Adentro.

Cuando se trata de neurodivergencia, podemos asegurar que a menudo se les olvida en comparación de otras minorías. Aunque cada vez más, algunas asociaciones e instituciones empiezan a tomarlos en cuenta, dejando de lado prejuicios inconscientes y tomando como fortaleza sus variaciones naturales en comparación a una persona neurotípica, algo que es de aplaudir. Hemos de recordar que la neurodiversidad no es algo que tengamos que “arreglar”, sino algo que tenemos que comprender. Sabemos que incluyéndolos podemos, lograr la complementariedad productiva, una mayor eficiencia en todo aspecto y un mejor vivir. En síntesis, una mucho mejor sociedad.

ESPECIAL

Emilio Treviño Resendiz, Debatiente Mar Adentro.

10 NOTICIAS POSITIVAS

Canelo Álvarez gana la pelea vs Ryder en Guadalajara. Checo Pérez consigue el segundo lugar en Gran Premio de Miami. Jóvenes mexicanos ganan el World Challenge de futbol de la Fundación Real Madrid. Estudiantes de la UNAQ ganan primer lugar en el Hackatón Mankiewicz México Mexicanos ganan 2 premios en desafío de la NASA. Prisca Awiti logra el mejor resultado de México en un mundial de judo. Equipo mexicano de natación artística logró viajar a Egipto con la ayuda de empresarios. Abigahil Zamora, atleta mexicana, gana carrera de 100 kilómetros en Perú. Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Aída Román ganan el oro en equipos femeninos en copa del mundo de tiro con Arco. Joven mexicano gana 175 mil pesos en giveaway del influencer Mr Beast.

ESPECIAL

PARA LEER… “La Chispa, Un relato materno sobre educación, genialidad y autismo”. Es el testimonio de una madre que relata el proceso con su hijo autista.

PARA SABER… Escuela Normal Fronteriza Tijuana organizó la “Primera Jornada para la Atención a Alumnos Neurodivergentes, Hacia una Escuela Inclusiva”, como capacitación a sus docentes.

PARA CONOCER… En Guadalajara se encuentra el CADI, Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual.

