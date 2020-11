El Buen Fin 2020: Duelo de consolas para los gamers

La apuesta de Microsoft se renueva

Xbox Series X. Considerada la “más potente” en su segmento. ESPECIAL

La semana pasada llegó al mercado la consola Xbox Series X, considerada la “más rápida y potente”, y que según la compañía estadounidense, está diseñada con el jugador como centro del entretenimiento.

La consola se ha construido desde cero tomando en cuenta la velocidad y el rendimiento, con 12 teraflops de potencia de procesamiento y compatibilidad para cuatro generaciones de juegos.

También se resalta su “innovadora arquitectura” de enfriamiento paralelo, que permite experiencias de juego con una muy buena fidelidad y rendimiento gráfico. Los tres canales principales para el flujo de aire distribuyen la carga de calor a través de múltiples corrientes para administrar la temperatura interna.

Así también se resalta en la descripción del portal comercial que la placa base dividida mantiene el control uniforme de la temperatura de los componentes internos del Xbox Series X de Microsoft. La tarjeta de expansión de almacenamiento de la consola proporciona espacio adicional para juegos con máxima velocidad y rendimiento al replicar la experiencia SSD personalizada interna de la consola.

La tarjeta de 1TB se inserta directamente en la parte posterior de la consola a través del puerto de expansión de almacenamiento dedicado. Sin duda es toda una minuciosa construcción la de la Xbox Series X.

Los juegos incluidos con el kit de desarrollo de Xbox Series X están diseñados para aprovechar las capacidades únicas de la consola con incomparables tiempos de carga, efectos visuales, capacidad de respuesta y velocidad en la secuencia de imágenes de hasta 120 FPS. Los videojuegos listos para esta consola de ensueño son por ejemplo “Yakuza: Like a Dragon”, “DIRT 5”, “Scorn”, “Avowed”, “Hello Neighbour”, “Phantasy Star Online 2: New Genesis”, “As Dusk Falls”, “Gears 5”, “Second Extinction”, “Halo Infinite” y “Assassin’s Creed: Valhalla”, entre otros.

Sony también pisa fuerte en el mercado

PS5 . Ofrece el nuevo título “God of War”, entre otros. ESPECIAL

La consola PS5 también llegó al mercado en estos días. El costo va desde los 11 mil 499 pesos hasta los 13 mil 999 pesos, dependiendo el modelo.

En su nueva edición, la velocidad de carga tiene una inmersión más intensa gracias a la SSD de ultra alta velocidad, compatible con retroalimentación, gatillos adaptables, audio 3D, y una generación totalmente renovada de juegos de PlayStation.

El sitio web especializado https://eloutput.com/ destaca que “el cerebro de la PS5 es un chipset fabricado por AMD basado en una CPU Zen 2 de 8 núcleos a 3,5 GHz (frecuencia variable) y una GPU RDNA 2 con 36 unidades de computación a 2,23 GHz (frecuencia variable) con los que ofrece un total de 10,28 teraflops”.

Además agrega que “PS5 tiene un nuevo motor llamado Geometry Engine que se encarga de unificar las tareas de procesamiento para permitir, por ejemplo, sintetizar la geometría en tiempo real mientras se genera gracias a los Primitive Shadders. A todo esto, hay que sumar la presencia de Ray Tracing, que permitirá mejorar reflejos, oclusión ambiental, sombras e iluminación global”.

Para esta consola estarán disponibles nuevos accesorios, entre los que están un controlador inalámbrico DualSense; auriculares inalámbricos PULSE 3D con soporte de audio 3D y micrófonos duales con cancelación de ruido; cámara HD con lentes duales de 1080p para que los jugadores se transmitan a sí mismos junto con sus momentos de juego épicos; Media Remote para navegar por películas y servicios de transmisión con facilidad y estación de carga DualSense para cargar cómodamente dos controladores inalámbricos.

En cuanto a los juegos, estarán a disposición “Spider-Man: Miles Morales”, una actualización de “GTA V”, “Gran Turismo 7”, “NBA 2K21”, “Hitman III” y “Oddworld Soulstorm”. También “Devil May Cry 5” Edición especial, “Final Fantasy XVI”, “Five Nights at Freddy’s Security Breach”, “Legado de Hogwarts” y un nuevo título de “God of War”, entre otros.

JL