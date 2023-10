Eclipse Solar 2023: Así podrás verlo EN VIVO con la NASA

Este sábado ocurrirá uno de los eventos astronómicos más esperados del año: el eclipse solar anular, también llamado "anillo de fuego" ocurre cuando la Luna nueva está muy cerca del plano de la eclíptica, en una alineación precisa entre el Sol y la Tierra, pero como la Luna estará en apogeo parece más pequeña y no bloquea por completo el diámetro solar. Esto hace que se produzca el efecto de 'anillo de fuego'.

Desafortunadamente, la línea de la anualidad no podrá estar en todos los territorios de América, por lo cual sólo algunos territorios podrán gozar de visibilidad al 100% y en México sólo algunos estados el Sur, como Campeche, Yucatán y Quintana Roo disfrutarán de su proyección total; pero el resto de la república disfrutaremos de ver una fracción de éste.

Para quienes no podrán ver el eclipse solar anular el próximo 14 de octubre, la NASA transmitirá el evento astronómico EN VIVO, por lo que no tendrás excusa para no ver este evento único, pues no habrá otro eclipse solar este año, sino hasta abril 2024.

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO del eclipse?

De acuerdo con la agencia aeroespacial de los Estados Unidos, conocida como NASA, el sábado 14 de octubre la agencia ofrecerá cobertura en vivo a partir de las 11:40 EDT.

Podrás ver la cobertura a través de distintos canales, como Nasa Televisión, sitio web de la agencia y la aplicación móvil de la NASA. También debes saber que la transmisión del eclipse solar anular del 14 de octubre también podrá disfrutarse desde la página oficial de la NASA, en Facebook, 'X' (Twitter) y YouTube.

La transmisión se realizará a lo largo del camino que recorrerá el eclipse, como los estados Kerrville, Texas y Albuquerque, Nuevo México.

Durante la cobertura también se incluirán bloques de entrevistas con científicos y otros expertos, así como segmentos de preguntas y respuestas en vivo para quien cualquiera que lo desee pueda realizar su cuestionamiento con el #askNASA en redes sociales.

