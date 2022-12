Disney continúa implicado en la labor de preservación de la vida silvestre y cuidado del medio ambiente, es por ello que a través del Fondo para la conservación de Disney, la compañía apoya monetariamente a diversas organizaciones de Latinoamérica.

No solo se trata de una empresa de entretenimiento que con sus contenidos busca unir a las personas alrededor del mundo, The Walt Disney Company protege la biodiversidad y las especies a través del Fondo para la Conservación de Disney (Disney Conservation Fund, DCF).

Disney se dio a la tarea de apoyar con fondos a por lo menos 43 organizaciones sin fines de lucro que buscan la protección de las especies y la preservación de la vida animal y silvestre en todo el mundo. Dichas organizaciones se encuentran presentes en las comunidades de 25 países, con la misión de proteger poco más de 60 especies; de dichas organizaciones, 10 se encuentran en América Latina.

CORTESÍA/DISNEY

A través de la iniciativa #DisneyPlanetPossible, estos son algunos de los proyectos apoyados por la compañia:

En Chos Malal, Neuquén, Argentina

Wildlife Conservation Society trabaja en mejorar la preservación de los gatos y cóndores andinos en el norte de la Patagonia enfrentando su mayor amenaza: Las represalias de los agricultores debidas a la depredación del ganado efectuadas por otros carnívoros. Promueve métodos y certificaciones favorables a la vida silvestre entre los agricultores para reducir la depredación del ganado por pumas y zorros culpeos, y reduce los conflictos generales entre los granjeros y la vida silvestre. Ofrece incentivos económicos a los granjeros que emprenden acciones para vivir pacíficamente con la vida silvestre.

En Puerto Madryn, Argentina

Global Penguin Society busca proteger a los pingüinos de Magallanes en la Patagonia mediante la investigación de los cambios en su alimentación y reproducción, y el uso de resultados para desarrollar herramientas de conservación innovadoras en nuevas áreas y asegurar la protección de la vida silvestre tanto en la tierra como en el océano.

A su vez, tiene como objetivo implementar diversos programas educativos con estudiantes y comunidades locales y globales para abordar las amenazas de la actividad humana, la pesca y la contaminación.

En Brasil, en el bioma de El Cerrado, el Institute for the Conservation of Wild Animals (ICAS) está ayudando a los osos hormigueros gigantes a enfrentar algunas de sus mayores amenazas: Las colisiones con vehículos en las carreteras y la pérdida de hábitat.

CORTESÍA/DISNEY

En un lugar en donde la pérdida de hábitat ha alcanzado niveles récord en el último año, la investigación de este equipo está ayudando a identificar los puntos críticos de los osos hormigueros para su protección, rescate y la rehabilitación de los animales heridos y huérfanos.

También apoyó la creación y puesta en marcha de nuevos requisitos de seguridad vial para proteger tanto a las personas como a la vida silvestre.

Shark Team One está trabajando con las comunidades de la Península de Yucatán para proteger a una de las últimas poblaciones de tiburones ballena en peligro de extinción mediante la reducción de los impactos humanos negativos, la creación de corredores de vida silvestre marina protegidos, y la construcción de comunidades de ecoturismo sustentable y pesca artesanal.

Su investigación llevó al primer avistamiento de un tiburón ballena preñado en esta zona, lo cual representa una gran esperanza para esta especie, ya que ayudará al equipo a centrar sus esfuerzos en proteger este crucial hábitat de crianza previamente desconocido.

CORTESÍA/DISNEY

A su vez, International Cultural Diversity Organization está trabajando en México con el objetivo de preservar, documentar y acrecentar las colonias silvestres y domesticadas de Melipona beecheii, una abeja nativa sin aguijón sagrada para el pueblo maya en la península de Yucatán, a través del empoderamiento de las comunidades, la restauración de los ecosistemas y la sensibilización a nivel nacional e internacional.

También, busca fortalecer el vínculo entre los mayas y la biodiversidad mediante la incorporación de los conocimientos tradicionales en las estrategias de conservación y desarrollo sustentables.

Fauna & Flora International

Genera apoyo local para conservar la iguana de cola espinosa de Útila, en peligro crítico de extinción, y su hábitat de manglares en Honduras.

Abordará los factores que impulsan la pérdida de hábitat con la promoción de la ciencia comunitaria, una campaña de divulgación centrada en jóvenes y la participación de las partes interesadas en un nuevo plan de acción para la conservación de esta especie.

Desde 1995, Disney ha otorgado más de 120 millones de dólares, superando en Latinoamérica los 15 millones de dólares, y la experiencia de equipos especializados en la ayuda a las organizaciones que trabajan con las comunidades para salvar la vida silvestre, inspirar la acción y proteger al Planeta.

Para conocer cómo trabajan los beneficiarios de este año, se puede visitar: www.disney.com/conservation.

BB