Dark Web: Posibles riesgos de navegar por el lado más oscuro del internet

Expertos en ciberseguridad de ESET afirman que navegar por la Dark Web es posible gracias al navegador The Onion Router (TOR). Este buscador el cual utiliza el dominio "onion" es capaz de encontrar todo tipo de webs oscuras a través de la Dark Web y Darknet.

Según los especialistas, no existe ninguna acción ilegal si se desea descargar el motor de búsqueda, incluso se puede utilizar como un buscador web convencional. La diferencia es que se conecta a una red anónima de TOR, ello permite envolver su tráfico en múltiples capas de cifrado (de ahí su nombre de onion o cebolla en inglés). Todo mientras lo enruta aleatoriamente a través de un sistema de nodos distribuido hasta llegar al destino deseado.

Además, TOR tiene la seguridad de que no está siendo rastreado por ningún tipo de servicios de Internet (ISP), el gobierno o publicidad. También permanece anónimo para sitios web y el historial de navegación; sin embargo, no todo es bueno, pues existen diversos escenarios donde no es seguro navegar con el motor de búsqueda.

Uno de ellos es ser estafado, ya que existen diversos foros clandestinos y sitios ilegales de compras, donde ofrecen incluso drogas a cambio de bitcoins u otro tipo de criptomonedas. También se ofrecen billetes de banco falsos de cualquier moneda, identificaciones falsas, cuentas de PayPal, datos completos de tarjetas de crédito, servicios de hacking, hasta armas con balas no registradas, según los expertos de ESET. Al no tener la certeza de quien está vendiendo o desde dónde se hace la oferta, los usuarios pueden caer en una trampa y ser víctimas de la ciberdelincuencia.

¿Qué implicaciones tiene adentrarse en la Dark Web?

Desde estafas al no recibir el artículo o servicio deseado, hasta caer en un phishing o troyanos. Para las autoridades, enfrentarse a la Dark Web es una lucha difícil y constante contra los delincuentes. La evidencia limitada significa tener menos probabilidades de encontrar a los culpables y al no tener un punto de rastreo vuelve la situación aún más compleja. Otro de los aspectos más importantes dentro de la Dark Web es el sinfín de datos personales, incluidos contraseñas.

Los expertos en ESET realizaron una lista de las palabras más utilizadas como clave de seguridad, y password, fue la más utilizada seguido de qwerty. En cuestión de números, los 12345, o 123456789 son los más comunes o el patrón repetitivo de un solo número. Es aquí donde realmente existe un riesgo dentro de la Dark Web, todas esas credenciales publicadas sin ningún tipo de restricción son utilizadas para acceder a cuentas bancarias o de redes sociales.

Las credenciales de inicio de sesión robadas o comprometidas son un vector de ataque importante en muchas filtraciones de datos y pueden conducir al robo de información corporativa confidencial. Ante esta situación, los especialistas en ciberseguridad de ESET recomiendan a los usuarios cambiar constantemente sus claves de acceso. De ser posible, utilizar la autenticación en dos pasos y utilizar palabras clave poco comunes para evitar ser víctima de robo de información.

